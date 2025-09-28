±¦WB¥µ¥×¥é¥¤¥ºµ¯ÍÑÅªÃæ¤â·ãÆ®4-4¥É¥í¡¼¡ÄV±ó¤Î¤¤¤¿Çð¥ê¥«¥ë¥É´ÆÆÄ¡Ö²æ¡¹¤¬2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
[9.28 J1Âè32Àá ÀîºêF 4-4 Çð UÅù¡¹ÎÏ]
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤Î·ã¤·¤¤·â¤Á¹ç¤¤¤Ë4-4¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢4»î¹çÏ¢Â³¤Î¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï7¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÂç¤¤¯Î¥Ã¦¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤â2ÅÀº¹¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡£Çð¤Ïº£µ¨¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿MFµ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤ËºÝ¤·¡¢ÂåÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿DF¥¸¥¨¥´¤¬ÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥¨¥´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥¨¥´¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾39Ê¬¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÂÐÌÌ¤ÎDF»°±ºñ¥ÂÀ¤ò°µÅÝ¤·¡¢¸åÈ¾21Ê¬¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥¸¥¨¥´¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ£¿ô¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢²ò·èºö¡¢ÂÇ³«ºö¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÆÁÅç¤Ç¤â°ìÅÙ¤â±¦¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£½é¤á¤ÆÈà¤ò±¦¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤¤¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¯ÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤ÎÇð¤Ï¥ß¥¹¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÀèÀ©ÈïÃÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPK¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢°ìÅÙ¤Ï¥¸¥¨¥´¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ÇºÆ¤Ó¼ºÅÀ¡£¹¶·âÂ¦¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈCK¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»î¹ç±¿¤Ó¤ÎÀÛ¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤ÎÁí³ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÁ°È¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç2ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÁ°È¾¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï2-1¤«¤é3-1¤Ë¤Ç¤¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1¼ºÅÀÌÜ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÁ°È¾ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î2¼ºÅÀÌÜ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤µ¤ó¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÄË¤¤¡¢¤½¤·¤Æµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È2¼ºÅÀÌÜ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ1¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»î¹çÅ¸³«¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î»°´Ý¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ1¤Ï¤È¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡¤ÁÅÀ1¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤Î»î¹çÁ°¤äÁ°È¾¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤¹¤ë¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤¬½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂ¦¤Ï¾ï¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¬4»î¹çÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¿À¸Í¤µ¤ó¡¢CÂçºå¤µ¤ó¡¢¹Åç¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÎÀîºê¤µ¤ó¡¢¤É¤ì¤â¾¡¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Áê¼ê¡£³§¤µ¤ó¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï¥±¥¬¿Í¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¡¢ÈèÏ«¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬1»î¹ç1»î¹çÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ¬¡¢²æ¡¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¡¢Æó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤±¤ì¤É¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°É¾È½¤«¤é¤ÎÌö¿Ê¤ò»ØÅ¦¡£¡Öº£Æü¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁè¤¤¤«¤é¤Ï¼ã´³¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£Æü¤ÎÆ±¤¸Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤µ¤ó¤È¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë°ú¤Â³¤´ûÂ¸Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È10·î¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤Ë¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
