ルイ・ヴィトンのアンバサダーを務める平野紫耀（Number_i）が、｢ル ダミエ ドゥ ルイ･ヴィトン (LE DAMIER DE LOUIS VUITTON)」のネックレスを着用したショットを自身のインスタグラムで公開した。

■ルイ・ヴィトンからのカードには「Monsieur Sho Hirano」の印字が

「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」は、ルイ・ヴィトンを代表するダミエ・パターンをモチーフとしたファインジュエリー。

平野紫耀は、

「LE DAMIER DE LOUIS VUITTON は上品にゴージャスに存在感を出してくれるアイテムです。

お気に入りです」

のコメントとともに、計6枚の画像を公開。

うち、3枚はネックレスの着用写真。赤に近いピンク色の髪色とシンプルな黒のロンTに「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」のネックレスが上品な輝きを放っている。

残りの3枚は、青いリボンがかけられた鮮やかなオレンジのボックス（共に「LOUIS VUITTON」のロゴ入り）と、中の青いボックスに収められた｢ル ダミエ ドゥ ルイ･ヴィトン」の写真。カードには「Monsieur Sho Hirano」と印字されている。

インスタのコメント欄には「最強のかっこよさ」「かっこよすぎて心臓に悪い」といった絶賛の声がずらり。なかには「紫耀くんがつけると、さらに上品さが増す」といったコメントも書き込まれている。

ルイ・ヴィトンは、2025年1月に平野紫耀をアンバサダーに起用。以降、コレクションへの参加など、メゾンとの絆を深めていくなかで、ますますその存在感を高めている。