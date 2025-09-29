中島健人、2ndシングルより「IDOLIC」先行配信スタート。本日MVプレミア公開も
中島健人が、2ndシングル「IDOLIC」（読み：アイドリック）より表題曲「IDOLIC」の先行配信をスタートさせた。
本楽曲はこれまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして”アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。
さらに、本日20:00よりYouTubeにて「IDOLIC」ミュージックビデオがプレミア公開される。待機画面では先行してMVの一部を視聴することが可能だ。中島健人が届ける「IDOLIC」なショータイムをお楽しみに。
そして2026年1月には有明アリーナにて＜KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）＞の開催が決定した。ライブの詳細は後日発表となる。2ndシングル「IDOLIC」の封入応募特典には、有明アリーナ公演のリハーサル・ライブ会場のバックステージツアー、クリスマスイベントへの招待が当たるスペシャル企画が用意されることとなった。
2ndシングル「IDOLIC」
2025年10月29日(水)発売
CD予約：https://kentonakajima.lnk.to/20251029_IDOLIC_PKG
■「IDOLIC」先行配信
9月29日(月)0:00~
https://kentonakajima.lnk.to/IDOLIC
【商品概要】
■初回限定盤A
品番：SECN21-22(CD+BD)／SECN23-24(CD+DVD)
価格：￥5,500(tax in)
- Track List -
01 IDOLIC
（作詞：Kento Nakajima 作曲：MONJOE 編曲：MONJOE / CHOKKAKU）
02 Can‘t Stop
（作詞：Kanata Okajima / Kento Nakajjima 作曲： Kanata Okajima / Hayato Yamamoto 編曲：Makura）
03 Celeste
（作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：SAS）
[BD/DVD]
「KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡」＠LINE CUBE SHIBUYA
7月17日公演の模様を収録
※BDとDVDの内容は同一となります。
- 封入特典物-
・Photo book 32P
・Nカード 1種
・応募特典用シリアルナンバー
三方背ケース付き-
■初回限定盤B
品番：SECN25-26(CD+BD)/SECN27-28(CD+DVD)
価格：￥2,420(tax in)
- Track List -
01 IDOLIC
02 Can‘t Stop
03 Symphony
（作詞：Kento Nakajima 作曲：Yutako / Kakeru Dokko / Anna Kusakawa 編曲：KOHD）
[BD/DVD]
「IDOLIC」Music Video
「IDOLIC」Music Video MAKING SCENE
RECORDING SCENE
※BDとDVDの内容は同一となります。
- 封入特典物-
・Photo book 32P
・Nカード 1種
・応募特典用シリアルナンバー
三方背ケース付き-
■通常盤
品番：SECN29(CD)
価格：￥1,650(tax in)
- Track List -
01 IDOLIC
02 Can‘t Stop
03 モノクロ
（作詞・作曲・編曲：Ryuichi Kureha）
- 封入特典物-（初回仕様）
・Photo book 20P
・Nカード 1種
・応募特典用シリアルナンバー三方背ケース付き-（初回仕様）
・購入者先着特典： 「IDOLIC」オリジナルフォトカード：3種（形態別）
※収録内容など詳細は後日発表いたします。
