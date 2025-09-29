宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」のremix音源が10月6日に配信リリースされる。

11月26日(水)に同タイトルのアナログレコード盤の発売が決定している「Mine or Yours」。今回の配信はその収録音源から第一弾となる先行配信作だ。

楽曲を手掛けたのは、ソウルとニューヨークを拠点とするアーティスト / プロデューサー / ボーカリスト/ DJのYaeji(イエジ)。世界各国のフェスへの出演や、Boiler Roomへの出演、デビューアルバムは、Pitchfork、New York Magazine、i-D、NME、Rolling Stone、Stereogum、Varietyなどのメディアで「2023年のベストアルバム」に選出されるなど、クラブシーンを中心に人気を博する。

今年の8月には日本での単独公演も成功させ、国内でのファンも多く存在するYaejiの手によって、どのように新たな世界観が吹き込まれたのかその耳で確かめてほしい。

また、リリースを記念してプレオーダーキャンペーンもスタートした。詳細は配信予約キャンペーン特設ページにて。

■「Mine or Yours (Yaeji Remix)」

2025年10月6日 配信スタート

Pre-order ：https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/mineoryours/yaeji-remix/

◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」

2025年11月26日（水）発売 品番：ESJL-3176 価格：\4,180（税込）

予約：https://erj.lnk.to/F3kyil ▼購入特典

・全国共通特典 ・・・ オリジナルノート

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ