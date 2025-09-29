¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÂç¹¥¤ºî²È¡¦Ç³¤¨³Ì¡ßÄÞÀÚÃË¤ÎÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯!! vol.49¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÇÉ¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ×Ãí°Õ!¡Û
¡üµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÅèÅÄÀèÀ¸¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
ÄÞÀÚÃË¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÞ¡Ë¡¡Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¡Ê¡ö¡Ë¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÅèÅÄÀèÀ¸¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿2²ó¡¢Ä°¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡öJ-WAVE¡ØBEFORE DAWN¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË26:30¡Á27:00¡Ë¡£ÅèÅÄÀèÀ¸¥²¥¹¥È²ó¤Ï¡¢8·î29Æü¤È9·î5Æü¤Î2²ó¡£¥é¥¸¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Þ¤ÀÄ°¤±¤Þ¤¹
Ç³¤¨³Ì¡Ê°Ê²¼¡¢Ç³¡Ë¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡£J-WAVE¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙÀ¤Âå¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£1½µÌÜ¤Ï¶úÅÄ¥¢¥¥é¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢2½µÌÜ¤ÏµÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡×¤ò¡£
ÄÞ¡¡¤½¤Î2¶Ê¤¬J-WAVE¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¡¢½é¤«¤â(¾Ð)¡£¤½¤ÎÊüÁ÷¤ÇÅèÅÄÀèÀ¸¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÖËÍ¤«¡Êºî²èÃ´Åö¤Î¡ËÃæ°æ¤¯¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤º¤Ã¤È¡Öº£¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¿ôÇ¯¤¬¤«¤ê¤ÇÊª¸ì¤òÊÄ¤¸¤ëÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤¤ì¤¤¤Ë½ª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
Ç³¡¡¤¦¤ó¡£¤Ç¤âÅèÅÄÀèÀ¸¡¢¡ØÆ®¾!! ÙÇÌÍÃË¡Ê¤¿¤¿¤«¤¨¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¡Ë¡Ù¤ÎÂ³¤¤âÉÁ¤¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡£
ÄÞ¡¡"Ä¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯"¤ò¡¢º£¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯ÉÁ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç³¡¡¤À¤«¤é¡¢º£ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜÊÔ¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÄ¤¸¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡ØÆ®¾!! ÙÇ麵ÃË¡Ù¤ä"Ä¶¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯"¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ï¢ºÜ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÏËè²ó¡¢¡Ö·ë²Ì¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
ÄÞ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âçµ»¤¬¥Ð¥Á¡¼¥ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¼¡½µ¤ËÂ³¤¯¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡¢Ëè²ó¡£
Ç³¡¡¤³¤Îµ»¤Ï·è¤Þ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¼¡½µ¤ØÂ³¤¯¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£
ÄÞ¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡£
JC44´¬¥é¥¹¥È¡¢¥Í¥á¥·¥¹VS¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ÎºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸
Ç³¡¡¤½¤ì¤ÏÀÎ¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£µ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é¡Ö¤Ç¤Ï¼¡½µ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÄÞ¡¡¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÌ¡²è¤È¤Ï¡¢µÕ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤µ¤¢¤É¤¦¤Ê¤ë¡¢Íè½µ¤ØÂ³¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ò¤Ã¤Ñ¤êÊý¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
Ç³¡¡¤Ç¤â¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æµ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Ç³¡¡¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Î¤¢¤È¤Î»¨ÃÌ¤Ç¡¢º£¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¡õ¥°¥ì¡¼¥È¤È»þ´ÖÄ¶¿Í¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÖÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î»î¹ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¤¨¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÞ¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£¸«Êý¤¬ÆÉ¼Ô¤À¡£
Ç³¡¡ÆÉ¼Ô¤Èºî¼Ô¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ë¡£
ÄÞ¡¡¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ºî²è¤ÎÃæ°æÀèÀ¸¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏºîÉÊ¤¬´°·ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£¤¢¡¢º£¤ÎÏÃ¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤Î´ë²è¤ÇÅèÅÄÀèÀ¸¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜ¡ØÊ£´ã¤Î±ÇÁü¡Ý»ä¤È¹õß·ÌÀ¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¹õß·ÌÀ¤È°ì½ï¤Ë¡ØÍåÀ¸Ìç¡Ù¤ä¡Ø¼·¿Í¤Î»ø¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¶¶ËÜÇ¦¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¡Ê¡ö¡Ë¤ÎÏÃ¤ËÅèÅÄÀèÀ¸¤Ï¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
¡ö¿ô¿Í¤ÎµÓËÜ²È¤¬¡¢Æ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ÎµÓËÜ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì°ìÀÆ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢µÓËÜÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¿ÍÊª¤¬ºÇ¤â¤è¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁªÂò¡£¤½¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤ÇµÓËÜ²È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹Ê¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹õß·ÌÀ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¼êË¡
ÄÞ¡¡ÅèÅÄÀèÀ¸¤â¤½¤¦¤À¤«¤é¡©
Ç³¡¡¤½¤¦¡£ÅèÅÄÀèÀ¸¤ÈÃæ°æÀèÀ¸¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ä¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ´°÷¤Î°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¶á¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤ÈÆÉ¼Ô¤â¤Í¡£ÅèÅÄÀèÀ¸¤¬¤è¤¯¸À¤¦¡¢3¿ÍÌÜ¤Î¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ÏÆÉ¼Ô¤À¡¢¤È¤¤¤¦¡£
Ç³¡¡Ä¶¿ÍÊç½¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤·¤Í¡£
ÄÞ¡¡¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤ÏÊÔ½¸¤¬¿ä¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤½¤·¤¿¤é¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤½¤Î½ÀÆð¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£
¡½º£²ó¤Î¡ÖÀè·î¤ÎÆù¥È¡¼¥¯¡×¥Æ¡¼¥Þ¡½
Âè501ÏÃ ±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤·ÁêËÀ!!¤Î´¬¡Ê8·î4Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè502ÏÃ ¸°·ê¤Î¸þ¤³¤¦Â¦!!¤Î´¬¡Ê8·î18Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
Âè503ÏÃ 剝¤¬¤»¡ª ¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¼í¤ê!!¤Î´¬¡Ê8·î25Æü¹¹¿·Ê¬¡Ë
¤¢¤é¤¹¤¸
À¤³¦Æ±»þ¸ÞÂç¹ï¡Ê¤´¤¿¤¤¤³¤¯¡Ë·èÀï¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¡õ¥°¥ì¡¼¥ÈÁÈ¡Ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º·¡ËVS¥¨¥¯¥µ¥Ù¡¼¥¿¡¼¡õ¥¬¥¹¥È¥Þ¥óÁÈ¡Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ËÂÐ·è¡£½éÂå¥°¥ì¡¼¥È¡Ê¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥«¥á¥Ï¥á¡Ë¤ä2ÂåÌÜ¥°¥ì¡¼¥È¡Ê¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸ÀÆ°¤ò¼¨¤¹3ÂåÌÜ¥°¥ì¡¼¥È¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Îµ»¤ò¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡£
ÄÞ¡¡8·î¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Êª¸ì¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤¡Ù¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Ç³¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÄÞ¡¡¤É¤¦Êª¸ì¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡¤¢¤È¤µ......ÅèÅÄÀèÀ¸¡¢º£¤Ç¤âÃæ°æÀèÀ¸¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ»¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¥Þ¥Ã¥¹¥ëŽ¥¥É¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤¢¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¤È¥¥óÆù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢º£²ó¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£
Ç³¡¡¤À¤«¤é¡¢Á°¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¿¥ï¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤«¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëµ»¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¸½¼Â¤Ç¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µ»¤ò¡¢Ì¡²è¤È¤·¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
ÄÞ¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÏWWE¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¤â¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ®²Ì¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«À®Î©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¡²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ºÇ¿·¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè3¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ë¤¹¤ë»þ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¡£
ÄÞ¡¡¤¢¤È¡¢Ç³¤¨³Ì¤µ¤ó¤¬YouTube¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµ°À×¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëAPAZZI¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¤Îµ°À×¡×¤Ë²»³Ú¤òÉÕ¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡£
Ç³¡¡¤¢¤¢¡¢APAZZI¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£Æü¤ò²þ¤á¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥á¥·¿©¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
ÄÞ¡¡¤³¤ÎÂÐÃÌ¤òÆÉ¤à¤ÈAPAZZI¤µ¤ó¡¢ÁêÅö¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¢¤ë°ÕÌ£¶Ë¤á¤¿¿Í¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¥¥ó¥±¥·¤ò¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
Ç³¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ÎÄ¶¿Í¤«Åö¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÄÞ¡¡¥¥ó¥±¥·¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
Ç³¡¡¤¹¤´¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥á¥·¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
º£²ó¤Ï¤¹¤°¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¶äºÂ¤Î¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ÅèÅÄÀèÀ¸¤ÈÍè¤¿»×¤¤½Ð¤Î¾ÆÆù²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤³¤³¤ÇÇ³¤¨³Ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËµíÐ§¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ó¤Ê¿Í¡£Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
ÄÞ¡¡Amazon¤Ç¸¶ºî¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ø°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¸ú¤¤¹¤®¤Æ¿ÍÀ¸¥Ð¥°¤ê¤«¤±¤¿ÏÃ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ç³¡¡¤¨¡¢²¿¤½¤ì¡©
ÄÞ¡¡³ÑÍ³µª»Ò¤µ¤ó¤Æ¤¤¤¦¥ª¥«¥ë¥È¸¦µæ²È¤ÎËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤òAPAZZI¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£APAZZI¤µ¤ó¡¢½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤È»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤ÆËèÆüÇÒ¤ó¤Ç¤¿¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ç³¡¡¤¦¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÞ¡¡¤½¤ì¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ì½ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Á´°÷¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ç³¡¡¤¢¡¢¸ÀÎî¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡©
ÄÞ¡¡¤¦¤ó¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°ú¤´ó¤»¡×¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥ª¥«¥ë¥È¤ÎË¡Â§¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤Ã¤ÆËèÆüÇÒ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë½©¸µ¹¯¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë²èÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Ç³¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÄÞ¡¡Å½¤Ã¤ÆÇÒ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Þ¤º¡£
Ç³¡¡¤¦¤ó¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬²æ¡¹ËÞ¿Í¤Î¸Â³¦¤Ê¤Î¤«¤â¡£
ÄÞ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Î¥ª¥¿¥¯¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ä¥Ð¤á¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤È»Å»ö¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¡¢³ð¤¦¤é¤·¤¯¤Æ¡£
Ç³¡¡¤½¤ì¡¢APAZZI¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£½©¸µ¹¯¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡£
ÄÞ¡¡¤Í¤¨¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢°ú¤´ó¤»¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ç³¡¡ÉÝ¤¤¡¢¤â¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡üÇ³¤¨³Ì¡ÊMOEGARA¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤¿¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ÇÌë¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Î¤¢¤Ê¤¿¤È¤ï¤¿¤·¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡£·²ÁüWeb¤Ç¤Ï¡ÖÅòÉÛ±¡µª¹Ô¡×¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØGetNavi web¡Ù¤Ë¤Æ¥³¥é¥à¡Ö¤â¤Î¸ì¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ ¡ØBEFORE DAWN¡Ù(J-WAVE¡¢Ëè½µ²ÐÍË26:30¡Á27:00)¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡üÄÞÀÚÃË¡ÊTSUMEKIRIO¡Ë
1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡Ø»à¤Ë¤¿¤¤Ìë¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ù(ÉÞ·¬¼Ò)¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¡¢Æ±ºî¤¬²ìÍè¸¿Í¼ç±é¤Ç¥É¥é¥Þ²½¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤â±äÄ¹¥Ê¥ê¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¸áÁ°»°»þ¤Î²½¾Ñ¿å¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Web¤Ç¡Ø²£´é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¡¡ÁÄÞ ÀÚÃË¤Î½õ¼êÀÊ¥É¥é¥¤¥ÖÉºÎ®¡Á¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼Úå¤Ç¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î½÷»Ò¡¢Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤¬Ê¸¸Ë²½¡£ºÇ¿·Ãø¤Ï¡¢¡Ø°¦¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¼Ò¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ê¼¸Ë¿µ»Ê¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂç´î¡¡©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò