Âè49´¬¤Ï¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼Åª¤Ê´¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª ºî¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤â¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡Ù¡ÊWeb¡Ë¤Ç¤ÎÌ¡²èÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤´¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè100ÏÃÌÜ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê´¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÀáÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¶¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Æ®¤¤¤òÁáÂ®¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü°ËâÅª¤Ê±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª
Á°´¬¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¤Î¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ËâÏ»µ³»Î¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤ËÊÑ·Á¤Î¤¿¤á¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤â´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ÏÇÔËÌ¤ò¸ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¾·³ÍÍ¤Ë´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Èº©´ê¤·¤Þ¤¹¡£
»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¦³ä¤ËÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ÎÇ®±é¤¬¥¦¥½¤òÆÞ¡Ê¤¯¤â¡Ë¤é¤»¤ë...¡©
¤¹¤Ç¤Ë¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î´ê¤¤¤ò»üÈá¿¼¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤¬»Å³Ý¤±¤¿¹ªÌ¯¤Ê¥ï¥Ê¤Ç¤·¤¿...¡ª °ìÏ¢¤Î´ñ¹Ô¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤ò¥À¥Þ¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥«¥¤¥í¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤òÈ¯Ç®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¿ÈÂÎ¤Ç¥¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤òÃòÂ¤¡Ê¤Á¤å¤¦¤¾¤¦¡Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Éü³è¤·¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤òKO¤¹¤ë·è¤á¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ø¤Ð¤é¤Þ¤¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè¶âÂ°¤Ç¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÌ·¤È½â¤òÆâÊñ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤...¤È¤¤¤¦°ËâÅª¥È¥ó¥Á¤ò¼Â¹Ô¡£
»×ÏÇÄÌ¤ê¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ï¿·µ»¡Ö¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥µ¥ó¥É¡¦¥»¥á¥¿¥ê¡¼¥×¥ì¥¹¡×¤ò·«¤ê¤À¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤òÆÍ¤»É¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î¿·µ»¤Ç¡¢8¤Î»ú¤ò¾Ý¡Ê¤«¤¿¤É¡Ë¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥«¥Ã¥¿¡¼¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¡£´°àú¡¦»«¼°¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¨¥¤¥¹¡Ë¤ò»Ê¡Ê¤Ä¤«¤µ¤É¡Ë¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦°ø²Ì¤«...
¶åÊ¬¶åÎÒ¡¢¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î¸ý¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µ¤¤ÎÆÇ¤Ë¤¹¤é»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÃæ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ï¡¢ÈóÎÏ¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥í¥Ë¥â¤ËÇÔËÌ¤òµÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿À¤ËÁª¤Ð¤ì¤·10¿Í¤Î´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²¼ÅùÄ¶¿Í¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°Ê¾å¤Ë¸Ê¤ÎÐþËý¤µ¤ò¼ö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡£°ËâÏ»µ³»Î¡¦¼óÎÎ³Ê¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤Î»î¹ç¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ñºö¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡¢¼Â¤Ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
¡ü°Ç¤ËÀø¤ß¤·¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¡¢ËÖÈ¯¡½¡½!!
¼¡¤Ê¤ëÆ®¤¤¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎµþÅÔ¤Ç¤¹¡£½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¶ä³Õ»û¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬¤Ê¤¼¤«ÃÓ¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÃËÁ°¤è¡¼¡¼¤Ã¡ª¡×¤È½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¸½¤ì¤¿¥«¥é¥¹¤ÎÂç·²¤¬¶ä³Õ»û¤ò½±·â¡£½ã¶ä¤Î²ô¡Ê¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ·úÊªÁ´ÂÎ¤ò¶ä¥Ô¥«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤½¤Î·²¤ì¤ÎÃæ¤«¤é¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤È"´°àú¡¦¶ê¼°¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Ê¥¤¥ó¥¹¡Ë"¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¶²¤ë¤Ù¤¾ðÊóÎÌ¤Ç¤¹¡£
¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡£¥´¥®¥å¥´¥®¥å¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤¬ÆÈÆÃ¤¹¤®¤Þ¤¹...¡ª
¤³¤Î»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ãvs¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡õ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÂÐ·è¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»î¹çÃæ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Û¤ÜÆ°¤¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ÓÉÒ¤ËÆ°¤Â³¤±¡¢·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡¢»î¹ç¤Î½øÈ×¤«¤é¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤Ç¦Ë¡¡Ö½çµÕ¼«ºß¤Î½Ñ¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¤½¤Îµ»¤Î¤«¤é¤¯¤ê¸«ÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¡ÖÂÎ¶íóÀÌ¹¡Ê¤¿¤¤¤¯¤ª¤¦¤à¡ËÊÖ¤·¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Ã¤¯¤ê¤Êµ»¤Ç¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ËÂÐ¹³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½çµÕ¼«ºß¤Î½Ñ¡×¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÂçµ»¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤¹¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼µ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾ï¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Â®¤µ¤Çµ»¤Î¼õ¤±¼ê¤ÈÊÖ¤·¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤Î±üµÁ¡Ö½çµÕ¼«ºß¤Î½Ñ¡×¡£¤½¤ÎÂçµ»¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞÊÖ¤µ¤ì¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤â¶ÃØ³
Î¾¼Ô¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹çÀï¤ÎËö¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡ÖÅ¾½ê¼«ºß¤Î½Ñ¡×¤Ç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò²Ð»³¤ÎÊ®²Ð¸ý¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤òÍî²¼¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¡Ê¤â¤¯¤í¡Ë¤ß¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎËý¿´¤ò¤Ä¤¤¤Æ²Ð¸ý¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Î»àÂÎ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥«¥é¥¹¤Îà¤¢¤ëÆÃÀá¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Þ¥°¥Þ¤Î³¤¤«¤éÆ¨¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹...¡ª
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÄ¶¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆÃÀ¤ò»î¹ç¤Ë³è¤«¤¹!?¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤â¥Á¥é¥Û¥é¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤Î¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö±©º¬¤È¹üÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ëÌÚ¤Î»Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÁã¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥«¥é¥¹¤ÎÆÃÀ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢²Ð¸ý¤Ø¤ÎÍî²¼¤ò²óÈò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î¡ÖÁã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î»þ¡¢Ä»¼è¤Ë¤¤¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¿¤ÁÀµµÁÄ¶¿Í¤¬µþÅÔ¤Î¶ä³Õ»û¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤Ï¥¥óÆùÀ±²¦°ÌÁèÃ¥Àï¤Ç¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÈÆ±¤¸Ä¶¿Í·ìÌÁ·³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¶¯¤¯Èà¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡ÖÄ¶¿Í·ìÌÁ·³¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ËâÏ»µ³»Î¤È¤·¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤Ë¹ð¤²¤Æ¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤òµñ¤à¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¿¿¡¦Í§¾ð¥Ñ¥ï¡¼¤òÄó¾§¤·¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó ¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤Î¤â¤È¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤È¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤Ë¤è¤ëº²¤Î¸À¤¤Áè¤¤...¡ª
²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇºÆÅÙ¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÎÂÐÎ©¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµµÁÄ¶¿Í¡¢°ËâÄ¶¿Í¡¢´°àú¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ËÄ¶¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çµÁ¼çÄ¥¤Ï·è¤·¤ÆÁê¤¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¤È¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÏÄ¶¿Í·ìÌÁ·³¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÅª¤È¤Ï¤¤¤¨Æ±»Ö¤À¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°Â°À¤Ë¤è¤ë»°¤ÄÇÃ¡Ê¤É¤â¤¨¡Ë¤Î¹³Áè¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¶¿Í·ìÌÁ·³¤Îºß¤êÊý¤Ï¸½ºß¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¤³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢Ä¶¿ÍÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤¬¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹...¡ª
¤µ¤Æ¡¢ÏÃ¤Ï»î¹ç¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Î¡Öòí¡Ê¥«¥é¥¹¡Ë¤ÎÁáìÓ¡Ê¤Ï¤ä¤Ë¤¨¡Ë»É¤·¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶»¤ò´Ó¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ¼±¤âÛ¯Û°¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÇÔËÌ¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ã¤Ë¤¢¤Î¿Ø·Á¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹...¡ª
¥¥óÆùÀ±²¦°ÌÁèÃ¥Àï½à·è¾¡¡¢ÃÎÀ¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥Á¡¼¥à¤È¤Î»î¹çÃæ¡¢Ä¶¿Í·ìÌÁ·³¤¬¸«¤»¤¿¤¢¤Î¸÷·Ê¤¬ºÆ¤Ó...¡ª ¡Ê¾å¡§Âè27´¬¤è¤ê¡¢²¼¡§Âè49´¬¤è¤ê¡Ë
¤½¤¦¡¢¡ÖË¾¤ß¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÀï¤¨¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëL¤Î¿Ø·Á¤Ç¤¹¡ª ¤½¤Î°ÕÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤·³èÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡¢µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿Âçµ»¡Ö°ËâÇ¦Ë¡ ¥¯¥â»åÇû¤ê¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂÎ¶íóÀÌ¹ÊÖ¤·¡×¤Ç¾ì½ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¤é¼ü¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤â¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤¿¡£¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿·ä¤ËÈëµ»¡ÖÇ¦Ë¡´é¼Ì¤·¡×¤Ç¡¢¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤äÇ½ÎÏ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë²æËýÈæ¤Ù¤Ï¡¢°ìÊý¤Î¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤Î¿¿´æ¡Ê¤·¤ó¤¬¤ó¡Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥¹¥Þ¥ó¤¬»ÈÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥é¥¹¤¿¤Á¤¬Åú¤¨¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥¹¤¿¤Á¤¬¼ç¡Ê¤¢¤ë¤¸¡Ë¤ÎÌ¿¤Ë½¾¤ï¤º¤ËÈô¤Óµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¼«¤éÊÑ¿È¤ò²ò¤¡¢¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»àÆù¤Ë¤±¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Í¥Ð¡¼¤È¥â¥¢¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥é¥¹¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¶ô¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Èô¤Óµî¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿...
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤È¥¶¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Ä¶¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ¶ø¤ÎÄ¶¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤Î½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ª µì¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é°ËâÏ»µ³»Î¤ò±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¹â¤Î·ëËö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¼¡´¬¤Ï¤Ä¤¤¤ËÀáÌÜ¤ÎÂè50´¬¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª Á°¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎàËâ³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡í¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö²«¶â¤Î¥Þ¥¹¥¯ÊÔ¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿¤¢¤ÎàÀµµÁ¤Î¿À¡í¤¬·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡ª
Èà¤é¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«...!?
¡ü¤³¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤¬¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö¤¦¤ë¡×¡Ö¤»¡¼¤¾¡×¡Ö¥Ð¥«¤¬¤¡¡¼¤Ã!!¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì¯¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤À©ºÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤ÎÈàÊý¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ï¤¿¤À¤¿¤À°¥¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬...Èà¤ÎÍýÁÛ¡¢ÅÜ¤ê¡¢¿®Ç°¤Ê¤É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤º¤Ë°ì½³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÁÖ²÷¤µ¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¡Ö²æ¡¹10¿Í¤Î´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤³¤½²¼ÅùÄ¶¿Í¤ËÍ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¼çÄ¥¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ö°ì²¯Ç¯Á°¤ÎÀµ¤·¤µ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¤¾¥Ð¥«¤¬¤¡¡¼¤Ã¡ª¡ª¡×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ë°Ëâ¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤é¤·¤¤¹ë²÷¤Ê·èÃå¤Ç¤·¤¿¡£
