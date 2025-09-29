【MK23 プロトタイプ(CO2) ABS】 9月29日 発売 価格：33,000円

KSCは、CO2ガスガン「MK23 プロトタイプ(CO2) ABS」を9月29日に発売する。価格は33,000円。

米軍特殊部隊を束ねる特殊作戦群（SOCOM）の高い要求を満たすために開発されたMK23の「プロトタイプ」が、CO2ブローバックシリーズに登場。リアサイトとフロントサイト左側面にあるオレンジ色の円形の窪みや、フレームの左側面と前方下部に打刻されている刻印など細部が忠実に再現されている。

スライド前方にも配置されたセレーションにより、スライドを前後どちらからでも引ける柔軟性の高さも魅力となっている。

重量：960g

全長：245mm

装弾数：27発

発射モード：セミオート

※別途12gCO2カートリッジが必要です（純正ガスボンベを推奨）

