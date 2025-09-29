永野が、新幹線での迷惑行為にブチギレ。大声で「うるせぇババア！」と叫んだことが発覚し、永野がその理由を明かす一幕があった。

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建のほか、新時代を予感させるニューフェイスのブチギレ相談員として、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、みなみかわ、ゆい小池、ゆうちゃみが出演した。

注目を集めたのは、カミナリの石田たくみが相談だった。先輩芸人とカミナリで地方に営業に行った帰りの新幹線でのこと。営業は盛り上がり、先輩芸人から新幹線のなかで飲みながら帰ろうと誘われたというたくみ。楽しみにしながら新幹線に乗り込むと、新幹線の車内で衝撃的な出来事が起きた。

たくみが購入した席に、おじさん4人が勝手に座っており、席を回転させて宴会を開いていたという。たくみが座席間違いを指摘すると、おじさんは「ほかにも空いてるんだからさ、そっち座ってくんない？」と言い放ったという。トラブルを回避するために、たくみは空いてる席に座ったそうだが、車内にはおじさんたちの質の悪い会話が響き渡っており、先輩芸人は東京駅に着くまでこぶしを握り締めていたと明かした。

実は、一緒にいた先輩芸人というのは、永野だった。しかし、当の永野は「キレない」と回答。するとたくみは、「実は新幹線の中で永野さんが一度だけブチギレた瞬間があった」と告白した。永野は、大声で「うるせえ、ババア！」と叫んだというが、たくみによると「ジジイだから気づかなかった」そうだ。永野は「でも、ジジイすぎて性超えてババアみたいだったんです」とババァと叫んだ理由を明かした。