人気芸人が、6年半付き合った彼女から突然結婚報告を受けたことを告白。ゆうちゃみが「キモくない？」「凸りに行ったほうがいい」などと、ドン引きするヒトコマがあった。

【映像】6年半付き合った彼女が突然結婚した人気芸人

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、さまざまなハラスメントでキレづらくなった世の中に、史上最強のブチギレ軍団がベストなキレ方をアドバイスする「行列のできるブチギレ相談所 新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」が放送。相談員として、永野、アンジャッシュの渡部建のほか、新時代を予感させるニューフェイスのブチギレ相談員として、ダウ90000の蓮見翔、カーネーションの吉田結衣が登場。キレたいのに我慢してしまうゲストに、そいつどいつの市川刺身、みなみかわ、ゆい小池、ゆうちゃみが出演した。

三四郎・相田周二は、6年半、付き合っていた元カノとの出来事でブチキレられなかったことがあると相談にやって来た。

当時、些細な喧嘩をして元カノと距離を置くことになったという相田。「別れるという話はしていなかったので、その後も交際は続いていた」という。距離を置いている期間中も誕生日プレゼントを用意するなど、微妙な関係ながらも元カノに対する思いは持ち続けていたそうだ。

そんなある日のこと。急に元カノから電話があり、「私、結婚するから」と唐突に伝えられたそうだ。電話越しだったが相田がなにも言い返せずにいると、元カノは泣きだし、相田も何故か一緒に大泣きして、電話は終了。後に共通の友達から聞いた話によると、元カノの結婚相手は、地元では有名なお金持ちの人だったという。相田は「結局、金かい、となりました」と元カノに伝えられなかった怒りを口にした。

これを受けて一番にブチキレたのは、相談員ではなくゲストのゆうちゃみだった。ゆうちゃみは「キモくない？ めっちゃキモイ。ようキレへんかったなと思いますよ。凸りに行ったほうがいい」と怒りを爆発させた。