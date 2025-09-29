ほしのあき、夫・三浦皇成騎手のG1初制覇に感想 娘と父の“ほほえましい2ショット”も
騎手の三浦皇成（35）の妻でタレントのほしのあき（48）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日行われた第59回スプリンターズステークスで、三浦がG1初制覇となったことを受け、感想を記した。
【写真】「久々に主人とに沢山写真を」ほしのあき、家族旅行を報告
ほしのは「応援ありがとうございました。そして沢山のお祝いコメントありがとうございます。皇成くんにみなさんから沢山お祝いメッセージ頂いたこと伝えました▼（ハート）。ウインカーネリアンの関係者の皆様、本当におめでとう御座います！！」とつづった。
さらに、自宅でのテレビ画面と娘との2ショットも公開し「おうちで見てたからテレビでパパとの記念撮影」とほほえましい様子も伝えている。
ほしのは、2011年に三浦騎手と結婚。翌12年に第1子となる女児を出産した。
