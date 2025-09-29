中島健人、2ndシングルの表題曲「IDOLIC」の先行配信がスタート！同曲MVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人が2ndシングル「IDOLIC」を10月29日に発売することを発表。さらに表題曲「IDOLIC」は、9月29日0時より各種ストリーミング・ダウンロードサービスにて先行配信がスタートした。

■2026年1月には、有明アリーナにてワンマンライブの開催も決定！

「IDOLIC」は、これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして“アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。

さらに9月29日20時より、YouTubeにて「IDOLIC」のMVがプレミア公開されることも決定。待機画面では先行してMVの一部を観ることができる。中島健人が届ける「IDOLIC」なショータイムに、期待しよう。

そして2026年1月には有明アリーナにて『KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）』の開催も決定。ライブの詳細は、後日発表となる。さらにシングルの封入応募特典として、有明アリーナ公演のリハーサル・ライブ会場のバックステージツアー、そしてクリスマスイベントへの招待が当たるスペシャル企画の実施も決定。3形態の購入者から抽選で当たる、プレミアイベントとなっているので、ぜひ奮って応募しよう。

■リリース情報

2025.09.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IDOLIC」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「IDOLIC」

