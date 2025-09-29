宇多田ヒカル、最新曲「Mine or Yours」のリミックス音源が配信リリース決定！Yaejiがリミックスを担当

宇多田ヒカルが、最新曲「Mine or Yours」のリミックス音源を10月6日に配信リリースすることを発表。11月26日に発売される同タイトルのアナログレコード盤に収録される音源からの、第一弾先行配信楽曲となることがわかった。

■配信リリースを記念したプレオーダーキャンペーンもスタート

5月のリリース後、綾鷹のCMソングに起用され、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスなどでも大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。そんなこの曲のリミックスを手掛けたのは、ソウルとニューヨークを拠点とするアーティスト / プロデューサー / ボーカリスト/ DJのYaeji（イエジ）。

世界各国のフェスへの出演や、Boiler Roomへの出演、デビューアルバムはPitchfork、New York Magazine、i-D、NME、Rolling Stone、Stereogum、Varietyなどのメディアで「2023年のベストアルバム」に選出されるなど、クラブシーンを中心に人気を博する存在だ。

2025年8月には日本での単独公演も成功させ、国内でのファンも多く存在するYaejiの手によって、どのように新たな世界観が吹き込まれたのか、要注目だ。

なお、「Mine or Yours (Yaeji Remix)」のリリースを記念して、プレオーダーキャンペーンが9月29日よりスタート。リリース日前日・10月5日23時59分までに、iTunesプレオーダーで「Mine or Yours」のロゴがあしらわれたオリジナルルーラーを、プレアド/プレセーブで待ち受け画面をプレゼント。詳細は配信予約キャンペーン特設ページを確認してほしい。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Mine or Yours (Yaeji Remix)」

2025.11.26 ON SALE
アナログレコード盤『Mine or Yours』

■関連リンク

「Mine or Yours (Yaeji Remix)」配信予約キャンペーン特設ページ
https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/mineoryours/yaeji-remix/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/

