Mrs. GREEN APPLE大森元貴「キリングッドエール」ブランドリーダーに就任！出演TVCMも順次放映開始

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、「キリングッドエール」2人目のブランドリーダーに就任。さらに、Mrs. GREEN APPLEは「キリングッドエール」のためにテーマソング「GOOD DAY」を書き下ろし、9月28日から配信リリースがスタートしている。

■大森出演のCMは9月29日から、「GOOD DAY」を使用した新CMは10月6日からそれぞれ放映予定

「キリングッドエール」は、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込め、“まったく新しい”キリンビールを目指して作られた新ブランド。その想いに賛同した大森が、綾瀬はるかに続く2人目のブランドリーダーに就任を果たした。

大森がブランドリーダーとしての想いを語った新TV-CM「キリングッドエール 大森さんの想い篇」は、9月29日より全国で順次放映。さらに、Mrs. GREEN APPLEが「キリングッドエール」のために書き下ろしたテーマソング「GOOD DAY」を使用した新CMも、10月6日より全国で順次放映予定となっている。

■大森元貴出演 新TV-CM「キリングッドエール 大森さんの想い篇」

「キリングッドエール」を片手に、このブランドのために書き下ろした楽曲「GOOD DAY」の制作時の想いを語る大森。時間をかけて「キリングッドエール」に向き合ってきたと語り、お披露目を前に胸が高鳴る、心が躍ると、期待感をあらわにする。

「このビールと一緒に、日本中に元気がでるおまじない、かけていきます」と、本商品にかける想いを大森らしく表現している。最後には、「楽しみです、本当に」と、新ブランドの誕生に期待を込めたメッセージを届けている。

■Mrs. GREEN APPLE 書き下ろし楽曲「GOOD DAY」

Mrs. GREEN APPLEが「キリングッドエール」のテーマソングとして書き下ろしたのが「GOOD DAY」。「キリングッドエール」の日本を明るくしたい、というコンセプトに寄り添いながら、時間をかけて「GOOD DAY」の制作に向き合ったと語っている。なお、「GOOD DAY」を使用した新CMは、10月6日より全国で順次放映予定だ。

■大森元貴 インタビュー

