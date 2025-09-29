SixTONES松村北斗が『anan』表紙に登場！アニメ版『秒速5センチメートル』の名シーンをバックに佇む超貴重なコラボ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESの松村北斗が、10月8日発売の『anan』2466号に登場。公開を控える劇場用実写映画『秒速5センチメートル』で主演を務める松村は、原作者・新海誠の協力のもと、名セリフの生まれた桜舞うワンシーンをバックに佇むというまたとない形で表紙を飾っている。

■原作に触れ、そしてフィルムの中の世界へ。唯一無二のシネマティックなオーラで魅せる、四季折々の心象風景。

今作は新海誠監督アニメーションの、初の実写化。そんな大きな試みのもとでも、繊細に主人公のさまざまな機微と向き合える松村の真摯な姿と、名だたるクリエイターたちを魅了してきたシネマティックなオーラは唯一無二。そんな彼だからこそ叶うグラビアテーマとして、春夏秋冬の顔を演じ分けるというチャレンジに、このタイミングで挑戦してもらった。

原作のワンシーンからそのまま飛び出してきたように、微かな桜色の光のもとに振り向く春。部屋でゴロゴロくつろぐ、眩しくもリラクシーな夏。紅葉を見に出かけて思わずはしゃぐ秋。雪と横顔に見惚れる冬。親近感を漂わせつつも大切にそっとしておきたい、まるで想い出を見ているかのような空気を纏うグラビアに仕上がった。季節を巡ることで浮き彫りになった、松村の多角的な表現力と、その魅力は見逃せない。

■すべてが約束だったかのような、奇跡の邂逅エピソードが凝縮されたインタビューと対談

今回のインタビューは松村単独のものに加え、松村と奥山由之監督との対談、そして松村と原作者・新海誠の対談の3編にわたってたっぷりとお届け。松村のソロインタビューでは原作との接点や、作品とリンクする幼い頃の心情などを聞いた。また対談は、奥山・新海それぞれとの会話から見えてくる“松村北斗”像と、時間をかけてともに歩んだ大切な時間を振り返った特別なものに。『秒速5センチメートル』という作品を通して、様々な角度から今回の巡り合わせの奇跡を読み解いていく。

■anan2466号「自分と向き合う心理テスト」特集内容

複数のテストで、自分の内面を見つめる心理テストの特集。「自分の付加価値を見つけるテスト」「自分の居場所を見つけるテスト」、さらには人気キャラクター『お文具といっしょ』とコラボした一問一答テストなど様々な形で自分を深掘りしていく。

また、CLOSE UPでは、ドラマ『君がトクベツ』で共演中の畑芽育と大橋和也、日韓同時配信ドラマ『マイ・ユース』でW主演を務めるソン・ジュンギとチョン・ウヒ、ドラマ『25時、赤坂で Season2』が話題の駒木根葵汰と新原泰佑といった3組のペアが登場。「二人の心理戦」というテーマで、それぞれ簡単な心理テストにも挑戦してもらっている。

