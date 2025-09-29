日本旅行は「高すぎる」、ネット掲示板の投稿が話題に―台湾メディア

台湾メディアの連合新聞網は26日、台湾のネット掲示板PTTにこのほど、コロナ禍後の日本は食費であれ宿泊費であれ何でも高騰し、5日間の旅行で少なくとも5万台湾ドル（約25万円）かかるとする投稿があったことを紹介した。

投稿主によると、航空券はGoogleで安いのものを検索したところ、価格は1万5000〜2万台湾ドル（約7万5000〜10万円）だった。宿は朝食付きのごく普通のホテルを探したが、「スーツケースを広げられないほど狭い」部屋でも最低2000台湾ドル（約1万円）で、4泊すると8000台湾ドル（約4万円）となる。交通費は3000台湾ドル（約1万5000円）で、食事は1食1000円で安く済ませても5日間の滞在で1万円。他にも人気スポットの入場券などを含めると「こんなに高いのにそれでも行くの」と記した。

記事は、この投稿について「航空券だけでもめちゃくちゃ高いね」「そんなにするなら台湾内を旅行したほうがマシだ」「（日本の）どこに行ったの？もっと安いところはたくさんあるのに」「宿ももっと安く泊まれるところがたくさんあるよ」「なぜ日本に行くの？韓国はどう？」「旅行は楽しむものであって節約するものではない」などさまざまなコメントが寄せられたことを紹介した。（翻訳・編集/柳川）