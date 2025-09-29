°ÂÅì¹°¼ù¡ÖÂç³Ø¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×Ç¾¤Î¿ê¤¨¼«³Ð¤â²ò¾ÃË¡¤Ï¡Ö¼Ö¤Î±¿Å¾¡×
¸µTBS¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼°ÂÅì¹°¼ù¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥é¥¸¥ªNIKKEIÂè1¤Ç10·î6Æü¤Ë½é²óÊüÁ÷¤Î¡¢»³ÅÄÍÜËª¾ì¥Î¥ó¥¢¥ë¥ÄBeeÄó¶¡ÈÖÁÈ¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¤Î¸»¡Á°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÇ¾¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¥±¥¢¡Á¡×¡Ê·îÍË¸á¸å4»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸¶¹Æ¤È¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø1Ç¯¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¡¢¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢20ºÐ¤«¤é¼Ö¤ò°¦¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö±¿Å¾¤ÏÇ¾¤Îºî¶È¡ÄÇ¾¤ËÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï°ìÎ®¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÊ¸²½¿Í¡¢·Ð±Ä¼Ô¤é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤Î¸»¤ä¡¢Æü¤´¤í¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥±¥¢¡×¡ÖÆùÂÎ¤ÎÏ·²½ËÉ»ß¡×¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¤Î°Ý»ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£°ÂÅì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ã«¸ýºÚ·î¡Ê34¡Ë¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡ÖÇ¾¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸¶¹Æ¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ê¤¨¤òÇ§¤á¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ò¾ÃË¡¤È¤·¤Æ¡Ö°ÕÃÏ¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÇ°¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È²¿¤«¤ò¸«¤ë¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¼Ö¤Î±¿Å¾¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î²ÄÇ½À¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö5Ëü¥¥í¤ÏÆ°¤¯¡£»Å»ö¤ÏÁ´Éô¡¢¼Ö¡×¤È±¿Å¾¤âÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£Æü¤â50¥¥í¶á¤¯±¿Å¾¡£ÅÔÆâ¤Ï±ýÉü100¥¥í¡£Âçºå¤Ø¤â¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¸½ÃÏ¹çÎ®¡£ËÌ³¤Æ»¤â¡¢»Å»ö¤ÇÍè¤ë¤Þ¤Ç1²ó¡£²Æì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤±¤É´ðËÜ¡¢¼«Áö¤Ç¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò»È¤¦¤·¡¢Î¾¼êÎ¾Â¤ò»È¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¿Í¤ò¡¢¤¢¤ä¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾§¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò´Þ¤á¡¢ËÍ¤ÎÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ºî¶È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±¿Å¾¤ÎºÝ¡¢¼«¿È¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡È½ª³è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö±¿Å¾¤ä¼Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔ²÷¤Ê¿Í¡¢½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¡Ç½¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤ò¤ò¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«³Ð¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ë¡Ø´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤ë´ð½à¤â¼¨¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤È10Ç¯¤«¤Ê¤È¡Ä¤½¤Î´Ö¡¢Ç»Ì©¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¸þ¤³¤¦10Ç¯¤ò¡¢±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë»þ´Ö¤Î¡¢1¤Ä¤Î´ð½à¤È¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÆ¬¡¢Ç¾¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¼Â¶·¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Î¼Â¶·¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£50Âå¤Ç»Ï¤á¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¼Â¶·¤Ï¡¢¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£TBS»þÂå¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡Ö¾ïÆü¤´¤í¡¢¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò¤ä¤ë¤Î¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö¾Ý¤òÉ½¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡¢º£µ¨¤É¤¦¤«¡¢¤È¤«¡£ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±À¤Âå¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡©¡¡¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÉé¤Î´¶¾ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ê¤¯¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Æü1Æü¡¢Àµ¤ÈÉé¡¢¤É¤Á¤é¤Î´¶¾ð¤¬Â¿¤¤¤«¡ÄÉé¤ò¸º¤é¤¹¡£¿Í¤Ø¤ÎÁþ°¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£