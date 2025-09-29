ミセス大森元貴、“次世代ビール”ブランドリーダー就任 新CM書き下ろし楽曲「GOOD DAY」に込めた想いとは
【モデルプレス＝2025/09/29】Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、次世代ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。新TVCM「キリングッドエール大森さんの想い篇」が、9月29日より全国で順次放映される。
この度、⼤森が綾瀬はるかに続く2⼈⽬のブランドリーダーに就任。新TVCM「キリングッドエール大森さんの想い篇」では、大森がブランドリーダーとしての想いを語っている。
また、Mrs. GREEN APPLEが「キリングッドエール」のためにテーマソング「GOOD DAY」（読み：グッドデイ）を書き下ろした。「キリングッドエール」を片手に、このブランドのために書き下ろした楽曲「GOOD DAY」の制作時の想いを語る大森。時間をかけて「キリングッドエール」に向き合ってきたと語り、お披露目を前に胸が高鳴る、心が躍ると、期待感をあらわす。書き下ろし楽曲を使用した新CMは10月6日より全国で順次放映予定。（modelpress編集部）
Q：CM撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください。
あんなにオレンジ(色)に包まれることは生きていてあまりないので、すごく心が元気になりましたし、「キリングッドエール」という今回のビールが持っているエネルギーをすごく肌で感じましたね。色々その場での臨機応変なアドリブが求められ、ちょっと照れながら楽しく撮影させていただきました。
Q：今回、お酒のCMへ楽曲を書き下ろしていただくのは初めてかと思います。「キリングッドエール」は日本を明るくしたいという想いが込められたビールですが、今回「キリングッドエール」のアンセムとして楽曲に込めた思いや、苦労したポイントなどを教えてください。
明るくするってとても難しいことで、すごく膨大なエネルギーが必要なので、もちろんミセスで普段楽曲を書く上でも大切にしていることですけど。今回もいただいた説明の段階からとにかく日本を前向きに明るくしていきたいという、国⺠の皆さんを相手にするんだというところで、そこは今までの意識とは規模感が異なるところでしたね。だから、とにかく明るくて口ずさめて、聞いているだけで前向きになれるような、そんな雰囲気の楽曲を作りたいと思って取り掛かったんですけど、歌詞とか日本人はとてつもない明るいもを食らうと日陰に逃げる人たちがいるので。その気持ちも僕はとてもわかるし、どちらかというと僕そっち側の人間なので、全員ひっくるめて、明るく楽しむのが一番で。今日に明日に希望をもって、一歩一歩進めることはとても偉大なことであるのを全員誰も置いてかない形で作るにはどうしたらいいかなと思って、歌詞やサウンドのバランスを整えていくのが楽しかったところでもあり、とても大変だったところですね。
Q：9月14日にお誕生日を迎えましたが、新たに始めたいことはありますか？
今年はたくさん新たなことにチャレンジさせていただいたので、とにかく一生懸命毎日生きることに精一杯です。お芝居もさせていただいたり、音楽も今年我々はデビュー10周年で色々なことをさせていただき、もっとエンターテインメントの幅が広くなっていって、それこそ同じ理念じゃないですけど、日本をもっと明るくしていきたいっていうのが色々なところで体現できたらいいなと思います。いただいたお話を一生懸命やる限りですね。
Q：「キリングッドエール」にちなんで、誰にエールを送りたいですか？
もちろん身近な人たち全員に送りたいんですけど、家族はもちろん、やっぱりメンバーですね。ずっと一緒に駆け抜けてきてるので、ありがとうね、頑張ろうねという気持ちで、ライブも10月からツアーも始まるので、チームスタッフ一同含めてエールを送りたいですね。
Q：どんな時に、どんな方と「キリングッドエール」を飲みたいですか？
本当にこの「キリングッドエール」は色々なシチュエーションが思い浮かぶというか、キリがないですね。メンバーとかとたまにライブが終わると楽屋で乾杯したりもするので、「キリングッドエール」でも乾杯したいなと思っています。
