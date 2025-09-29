ミセス大森が“まったく新しい”キリンビール新ブランドCMに、綾瀬はるかに続き2人目
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。9月29日より、新CM「キリングッドエール 大森さんの想い」篇の放映を開始する。また、Mrs. GREEN APPLEはテーマソング「GOOD DAY」を書き下ろした。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
大森は今回、“ビールの力で日本を明るくしたい”というキリンの想いに賛同。女優・綾瀬はるかに続く2人目のブランドリーダーに就任した。9月29日より放映する新CM「キリングッドエール 大森さんの想い」篇では、「キリングッドエール」を片手に、このブランドのために書き下ろした楽曲「GOOD DAY」の制作時の想いを語る。時間をかけて「キリングッドエール」に向き合ってきたと語り、お披露目を前に胸が高鳴る、心が躍ると、期待感をあらわにしている。
「このビールと一緒に、日本中に元気がでるおまじない、かけていきます」と、この商品にかける想いを大森らしく表現。最後には「楽しみです、本当に」と、新ブランドの誕生に期待を込めたメッセージを届けている。書き下ろし楽曲を使用した新CMは10月6日より放映開始予定。
