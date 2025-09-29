ミセス大森、今年は新たな挑戦多く「とにかく一生懸命毎日生きることに精一杯」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。9月29日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“新たに始めたいこと”について語った。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
CMに撮影を終えた大森は、インタビューで「9月14日にお誕生日を迎えましたが、新たに始めたいことはありますか？」と質問を受け、「今年はたくさん新たなことにチャレンジさせていただいたので、とにかく一生懸命毎日生きることに精一杯です」と回答。
そして「お芝居もさせていただいたり、音楽も今年我々はデビュー10周年で色々なことをさせていただき、もっとエンターテインメントの幅が広くなっていって、それこそ同じ理念じゃないですけど、日本をもっと明るくしていきたいっていうのが色々なところで体現できたらいいなと思います。いただいたお話を一生懸命やる限りですね」と語った。
