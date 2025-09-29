ミセス大森、“キリンビール新ブランドCM”に書き下ろした曲に込めた想い
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（29歳）が、キリンの次世代定番ビール「キリングッドエール」のブランドリーダーに就任。9月29日より新CMの放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、書き下ろしのCM曲に込めた想いを語った（※書き下ろし楽曲使用の新CMは10月6日より放映開始）。
「キリングッドエール」は、キリンビールが、ビールの力で日本を明るくしたいという想いを込めた“まったく新しい”新ブランド。「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ、キリンの次世代新定番ビールで、10月7日より全国で新発売する。
CM撮影後のインタビューで、「今回、お酒のCMへ楽曲を書き下ろしていただくのは初めてかと思います。『キリングッドエール』は日本を明るくしたいという想いが込められたビールですが、今回『キリングッドエール』のアンセムとして楽曲に込めた思いや、苦労したポイントなどを教えてください」と質問を受ける。
これに大森は「明るくするってとても難しいことで、すごく膨大なエネルギーが必要なので、もちろんミセスで普段楽曲を書く上でも大切にしていることですけど。今回もいただいた説明の段階からとにかく日本を前向きに明るくしていきたいという、国民の皆さんを相手にするんだというところで、そこは今までの意識とは規模感が異なるところでしたね」と話す。
そして、「だから、とにかく明るくて口ずさめて、聞いているだけで前向きになれるような、そんな雰囲気の楽曲を作りたいと思って取り掛かったんですけど、歌詞とか日本人はとてつもない明るいものを食らうと日陰に逃げる人たちがいるので。その気持ちも僕はとてもわかるし、どちらかというと僕そっち側の人間なので、全員ひっくるめて、明るく楽しむのが一番で。今日に明日に希望をもって、一歩一歩進めることはとても偉大なことであるのを全員誰も置いてかない形で作るにはどうしたらいいかなと思って、歌詞やサウンドのバランスを整えていくのが楽しかったところでもあり、とても大変だったところですね」と語った。
