中島健人、2ndシングルから「IDOLIC」先行配信スタート MVもプレミア公開へ
歌手で俳優の中島健人が、10月29日にリリースする2ndシングル「IDOLIC」の表題曲「IDOLIC」の先行配信が29日0時より各種音楽サービスでスタートした。さらに同日午後8時からは、YouTubeでミュージックビデオ（MV）がプレミア公開される。
【写真】キラキラな世界観！ジャケット写真が公開
中島は2024年3月にグループを卒業し、同年12月にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビュー。1stシングル「MONTAGE」リリースや全国ツアーなど精力的に活動を展開してきた。今回の新曲は「これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、“アイドル”以上の存在へ進化する」という決意を込めた楽曲。ファンタジーを超える世界観の中で、毒々しいほどの魅力を放つキラーチューンに仕上がっている。
午後8時から公開されるMVは、公開前の待機画面で一部が先行公開されており、ファンから期待の声が寄せられている。
さらに2026年1月には「KENTO NAKAJIMA 有明アリーナLIVE 2026（仮）」の開催も決定。シングルには、同公演のリハーサルやバックステージツアー、クリスマスイベントへの招待が当たる応募特典も用意され、3形態購入者を対象に抽選で参加できる企画となっている。
