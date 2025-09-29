『ラス為』第2期、来年4月放送開始 PV公開で16歳に成長したプライド
テレビアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』第2期が、2026年4月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PVが解禁された。
【動画】新キャラ登場！公開された『ラス為』第2期のPV
同作は、乙女ゲーム「君と一筋の光を」の国と民を苦しめる最悪の女王プライドが、思い出してしまった前世の記憶を頼りに、これから起こる悲劇を回避し周囲のみなが幸せになれる世界を目指すため、ゲーム内のストーリーを改変して国のために民のために全力を尽くしていく、ハイスペック悪役王女の転生ラスボス回避ファンタジー。
公開されたティザービジュアルには「純粋な愛」、「誘惑に負けない」という花言葉を持つ「デンファレ」の花に囲まれたプライドが、何かを祈るように両手を胸の前で握る姿が描かれている。
また、ティザーＰＶにはプライドや第1期で活躍したお馴染みのキャラクターたちの姿が描かれると共に、第2期で結婚というイベントや新たな試練、新キャラクターがプライドを待ち構えていることが伺える映像となっている。
さらに、16歳に成長したプライドのキャラクタービジュアルが公開となった。
