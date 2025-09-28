¼¯Åç¡¢¿À¸Í¤é¾å°ÌÀª¤¬¾¡Íø¡¡Àîºê¤ÈÇð¤Ï·â¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¥É¥í¡¼¡¡J1Âè32Àá¤Þ¤È¤á
2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤¬27Æü¡¢28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸½ºß¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï4Ï¢¾¡¤ò¤«¤±¤ÆÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£10Ê¬¡¢DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFçÕ¶¶Í¤¤¬Á°Àþ¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿FW¥¨¥¦¥Ù¥ë¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤Ç¼¯Åç¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£19Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¤Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢GKÁáÀîÍ§´ð¤òÉ®Æ¬¤Ë¼¯Åç¤Î¹Å¤¤¼éÈ÷¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ºÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È88Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤éFW¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢FWÆÁÅÄÍÀ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ3ÅÀÌÜ¡£Éé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÆÁÅÄ¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥ß¥É¥ëÃÆ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢4¡Ý0¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¼¯Åç¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë²÷¾¡¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢4Ï¢¾¡¤Ç9ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹çÌ¤¾¡Íø¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¾¡¤ÁÅÀ43¤Ç10°Ì¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î°ìÀï¡£½øÈ×¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ê¡¢25Ê¬¤Ë¤ÏCÂçºå¤ÎMF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¡¢µþÅÔ¤Î¥¨¡¼¥¹FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÉÔ°Â¤¬Êç¤ëÃæ¡¢44Ê¬¤ËµþÅÔ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇMFÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¤ÎDF¿Ü³±ÑÂç¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¡¢±ü¤Ë¤¤¤¿MF¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿CÂçºå¤Ï57Ê¬¡¢MF ¼Æ»³¾»Ìé¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢DF¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¥³¡¼¥Ê¥¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤¬J1½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È87Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥³¡¼¥Ê¥¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£MF»³ÅÄÉö´î¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ËFWÄ¹Âô½Ù¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢µþÅÔ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤Ï2¡Ý1¤ÇµþÅÔ¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢7°Ì¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È4°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¹ç·×8ÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍðÂÇÀï¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢4¡Ý4¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÎ¾¼Ô¶¦¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬ÄË¤¤°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¤Ï²£ÉÍFC¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤Î»î¹ç¤òÀ©¤·µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤âFCÅìµþ¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Æ3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ31¤Ç»ÄÎ±·÷¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÂè32Àá»î¹ç·ë²Ì¡Û
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡0-4¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡2-1¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡1-0¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡4-2¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡0-0¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡1-2¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡1-2¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡4-4¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
²£ÉÍFC¡¡1-0¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
FCÅìµþ¡¡2-3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡Ú½ç°Ì¡Û
1°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê64/+24¡Ë
2°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê60/+16¡Ë
3°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê59/+22¡Ë
4°Ì¡¡Çð¡Ê57/+14¡Ë
5°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê55/+15¡Ë
6°Ì¡¡¹Åç¡Ê55/+15¡Ë
7°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê52/+15¡Ë
8°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê49/+7¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê49/¡Þ0¡Ë
10°Ì¡¡CÂçºå¡Ê43/+2¡Ë
11°Ì¡¡À¶¿å¡Ê40/-4¡Ë
12°Ì¡¡²¬»³¡Ê40/-6¡Ë
13°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê40/-10¡Ë
14°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê37/-6¡Ë
15°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê36/-9¡Ë
16°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê36/-15¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê31/-11¡Ë
18°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê31/-16¡Ë
19°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê25/-28¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê21/-25¡Ë
»°´Ý³È¤ÎÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿¶¤êÈ´¤¤¤¿Æ±ÅÀÃÆ¡ª— £Ê¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë (@J_League) September 28, 2025
¥´¡¼¥ëÆ°²è
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¡¡Âè32Àá
Àîºê£ÆvsÇð
4-4
90Ê¬
»°´Ý¡¡³È¡ÊÇð¡Ë#£Ê¥ê¡¼¥° pic.twitter.com/NkKWoD4lsz