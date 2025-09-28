◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト４―４巨人＝延長１２回＝（２８日・神宮）

８回に５番手で登板した大勢投手が、無失点で４５ホールド（Ｈ）をマーク。４４Ｈで並んでいた１２年山口鉄也を抜き、球団新記録となった。２試合を残して勝利数と合わせたホールドポイント（ＨＰ）は５３となり、残り１試合の阪神・及川（５２ＨＰ）を上回ることが確定し、最優秀中継ぎ投手のタイトルが確定した。

大勢は「シーズン中何度も言ってましたけど、本調子で投げている試合が例年より少なかったですし、野手の皆さんに守ってもらいながらホールドを稼いできたので、本当に感謝したいです。球団のトレーナーさんや、管理をしっかりしてくださる監督、コーチに感謝したいなと思います」と感謝を口にした。

この日は４―４と追いついた直後の８回から５番手で登板。先頭・長岡に中前安打を許し、犠打と４番・村上への申告敬遠で一、二塁とピンチを背負った。それでもオスナを１５４キロで押し込んで右飛。最後は内山を高め１５７キロで空振り三振に封じて雄たけびをあげた。チーム順位は３位で確定したが「まだ２試合残ってますし、しっかり準備して投げたいなと思います」と意気込んだ。