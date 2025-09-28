【ニューヨーク＝金子靖志、テヘラン＝吉形祐司】２０１５年のイラン核合意を受けて解除されていた対イラン国連制裁が米東部時間２７日夜（日本時間２８日午前）に復活し、再発動した。

イランは国際原子力機関（ＩＡＥＡ）への協力停止などの対抗措置を予告しており、イランの核開発問題が一層、不透明化する可能性がある。

復活したのは、０６〜１０年の国連安全保障理事会決議に基づく制裁で、対イラン武器禁輸や核関連物資の移転禁止、核関連の個人・団体の資産凍結などが含まれ、国連加盟１９３か国すべてが順守を義務付けられる。

英仏独は８月末、イランに重大な核合意違反があったとして、制裁を復活させる「スナップバック」の手続きを安保理に通知した。通知から３０日以内に「制裁解除の継続」を決議できなければ、制裁が復活する仕組みで、今月１９日に制裁解除継続案が、２６日には露中が提出した制裁再発動延期案が否決されていた。

英仏独は２８日、共同声明を発表し、「すべての国連加盟国に制裁の実施を求める」と呼びかけた。一方、「制裁の再発動は外交の終わりではない」とも強調し、イランとの交渉を継続する意向も示した。

イラン外務省は２８日の声明で、米英仏独が核合意を悪用したとして制裁復活は「違法で正当化できない」と主張し、対抗措置をとることを改めて強調した。

イラン核合意は、米英仏独露中とイランの間で結ばれた枠組みで、イランが核開発の制限を受け入れる代わりに制裁を解除し、ＩＡＥＡがイランの合意履行状況を監視する仕組みも盛り込まれた。米国が第１次トランプ政権時代の１８年に離脱を表明し、制裁を復活させると、反発したイランはウラン濃縮などを加速させていた。