静謐さと京文化を感じる全5室の旅館「Nazuna 京都 西本願寺」10月1日開業
【女子旅プレス＝2025/09/28】京都市下京区に新たな宿泊施設「Nazuna 京都 西本願寺」が、2025年10月1日に開業する。
「Nazuna 京都 西本願寺」は、かつて「さくら本願」として親しまれた建物に新たな息吹を吹き込み、歴史を受け継ぎながらも現代の美意識を融合させて蘇らせた宿泊施設。
館内には現代作庭家・重森千青氏監修の枯山水の石庭をロビーに配し、白砂と石、苔が織りなす静謐な空間が、足を踏み入れた瞬間から、非日常のひとときへと誘う。
この石庭に置かれた石の椅子に腰掛けてチェックインを行い、ウェルカムスイーツには石庭をモチーフにしたモナカと八ツ橋を用意。
客室はそれぞれ設えに特徴のある全5室。室内には「石庭キット」を備え、自身で枯山水を作り上げる体験も楽しめる。
さらに夜食には、手まり寿司から着想を得た「手まりおにぎり」を提供。宿泊されるすべてのゲストに無償で用意し、夜のお供に小腹を満たしてくれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：京都府京都市下京区仏具屋町228-2
電話番号：075-585-2810
客室数：5室
アクセス： 京都市営地下鉄「五条駅」5番出口・8番出口から徒歩約11分
JR「京都駅」から徒歩約14分
チェックイン：15:00〜21:00
チェックアウト：11:00
