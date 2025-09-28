【ロンハーマン×チャンピオン】別注フーディーが登場！秋冬コーデに最旬アイテム

スポーツとファッションを融合させた不朽のブランド「チャンピオン」から、ロンハーマンとの別注フーディーが登場しました。ヴィンテージ感漂うデザインと高い耐久性を誇るリバースウィーブ素材を採用し、特別感のあるディテールをプラス。秋冬のコーディネートをアップデートしてくれる注目の限定アイテムです。オートミール、ブラック、ダークグリーンの3色展開で、おしゃれに差がつく一枚に。

ロンハーマン×チャンピオンの別注フーディー

今回の別注フーディー（\25,300）は、ヴィンテージモデルをベースに、袖口の長めリブや絶妙なシルエットが魅力。

オートミール、ブラック、ダークグリーンの3カラーで、サイズはS・Mを展開しています。

特にオートミールは袖口リブがブラック仕様で、淡い色合いながら全体を引き締めて見せてくれるデザイン。シンプルながらも特別感のある仕上がりで、ロンハーマンならではのこだわりが光ります。

快適さと高級感を両立する素材

チャンピオンの代名詞ともいえるリバースウィーブ素材を使用し、横方向の縮みを防ぎながら動きやすさを実現。肉厚な生地は高級感を与えつつ、型崩れしにくいのもポイントです。

さらに、ボディとポケットが裏起毛仕様のため、冬場でもあたたかく快適に着られるのも嬉しい♡ フード部分には“Ron Herman”の刺繍と別注タグが施され、特別な一枚であることを感じさせます。

スタイリング提案で広がる着こなし

ロンハーマンでは、別注フーディーを使った大人のスタイリングを提案。

ダークグリーンにはホワイトのタートルとマーメイドスカートを合わせ、カジュアルにジュエリーを添えることでラグジュアリーに。

オートミールにはリラックス感あるパンツとゴールドのバレエシューズを合わせ、上質な大人カジュアルを演出。

ブラックはデニムにシャツをレイヤードし、シンプルながら洗練された雰囲気に仕上げます。

秋冬の主役はロンハーマン別注フーディーで♡

ヴィンテージの魅力と現代的な感性を融合した、ロンハーマン×チャンピオンの別注フーディー。

オートミール、ブラック、ダークグリーンの3色展開で、価格は25,300円。S・Mサイズから選べるので、自分にぴったりの一枚が見つかります。

特別感のあるデザインと快適な着心地で、秋冬のおしゃれを格上げしてくれること間違いなし。シーズンの主役アイテムとして、ぜひチェックしてみてください♪