¡ÖÀ°·ÁÁí³Û1350Ëü±ß¡×32ºÐYouTuberàÀ°·ÁÁ°¸åá¼Ì¿¿Åê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤!!!¡×¡Ö¤³¤ì¡¢ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î? ¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´Ö¤ÇÏÀÁè¤â
¡Ö¤À¤¤¤ÖÌ´¤¢¤ë¤À¤í!!!????¡×
¡¡YouTuber¤ÎÀ°·Á¥¢¥¤¥É¥ë¹ì¤Á¤ã¤ó(32)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£À°·ÁÁ°¸å¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ë¤è¤¯¡ØÀ°·Á¤·¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¸Â³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Íw¸½¼Â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤¶¤Ã¤¹w¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê·ùÌ£¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¢«¤¬¢ª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤ÖÌ´¤¢¤ë¤À¤í!!!????¡×¤È¡¢À°·ÁÁ°¸å¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤òÅê¹Æ¡£É¡¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¹ü³Ê¤Þ¤Ç¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤ÎÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿Èæ³Ó¼Ì¿¿¤Ï¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ°·Á¤ÎÀ§Èó¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÏÀÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡¢ÊÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î? ¼ª¤Î·Á¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤·¡¢¥Û¥¯¥í¤â°ÌÃÖ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¡¢À°·Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡ÖÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥éÊü¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿§¤ÎÇò¤µ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤È¥¢¥ó¥Á¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¡£¡×¡Ö¤¨¤Ã¤¹¤²¤§!É¡¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Á³!! åºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ³Ê¹¥ÎÉ¤¤!!!¡×¡ÖÀ°·Á¤À¤Ã¤Æ¶â¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢ÄË¤ß¤âÈ¼¤¦¡£³Ú¤ÊÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ ¤³¤ì¤Ï¹ì¤Á¤ã¤ó¤ÎÅØÎÏ¤À¤è¡×¡ÖÅØÎÏ¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¹ÎÄêÅª¥³¥á¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹ì¤Á¤ã¤ó¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô88Ëü¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢À°·ÁÁí³Û¤¬1350Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£