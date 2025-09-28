伊東純也が直接FKでリーグ2試合連続ゴール!! ダービーマッチで同点弾
[9.28 ベルギーリーグ第9節 シントトロイデン - ゲンク]
ゲンクのFW伊東純也が28日、ベルギーリーグ第9節のシントトロイデン戦でリーグ戦2試合連続ゴールを決めた。
伊東はリンブルフダービーと称されるダービーマッチで先発出場すると1点ビハインドの後半12分、ペナルティエリア手前左からのFKでキッカーを担当。ゴール前の選手に合わせるようにGKとDF陣の間へ絶妙なボールを蹴り込むと、そのまま誰も触れずにゴール右へ吸い込まれていった。
伊東は前節のサンジロワーズ戦で今季リーグ戦初ゴールを奪っており、リーグ戦2戦連発。直近のUEFAヨーロッパリーグはベンチ入りも出番なく温存された中、ダービーマッチで結果を残した。
