「DOMOTO」の堂本剛(46)が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。ソロとグループの二刀流での活動について語った。

堂本がソロ活動を開始したのは2002年。当時はグループから別軸としてソロ活動を行うことは異例だったといい「そもそも1人で何かをやるっていう気持ちはなくって。だから一度、普通に丁重に断ってて」と、ソロデビューの打診を断っていたことを明かした。

「今ってそれが1人の意見として聞いていただきやすい時代ですけど、当時はわがままになってしまう。でも僕は特にやりたいとも思わなかったし自信もなかったし」と断った理由を明かし、1年後に再度打診を受け、活動開始に至ったと説明した。

自身で作詞作曲を手掛けていた堂本。世間の反応に苦悩し「それは耐えるしかないから。いろんな気持ちを音楽に反映させてたって感じですかね。それしか方法がなかったというか」と回顧した。「アイドルがこの曲書く？みたいなことを言われることが凄く多くて、それにも凄い落ち込んだし。どうせアイドルとか、所詮とか、アイドルってやっぱ大変なんやなって思って。音楽を作る時にそういう気持ちを一緒に乗せるというか。この相談が誰にもできなくて」と孤独に奮闘したことを明かした。

続けて、今でも落ち込んだ際には家でピアノを弾くといい「1時間ぐらいぱーっと弾いてたら、ちょっと楽になるっていうか」と語り、この向き合い方に出会うまでは「キツかったですね」と振り返った。