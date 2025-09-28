フジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、毎週1曲ずつライブ映像のインスタライブと生配信で披露してきた楽曲の中から一番多くの反応があった「旅にでる」を、10月22日(水)に「GOOD FELLOWS」と同時リリースすることが決定した。

「旅にでる」は、過去を背負いながらも立ち止まらず、光射す未来へと歩み出す瞬間を描いた物語。夜を越え、巡りゆく日々を超え、その先に広がる希望を見据えたメロディアスなロックナンバーに仕上がっている。

同時にリリースされる「GOOD FELLOWS」は、サントリーノンアルコール飲料 新 WEB 動画 『好きな人と、好きな時に、乾杯。』篇に山内総一郎が書き下ろした楽曲。気の合う仲間と乾杯する様子をイメージした華やかなソウルチューンとなっている。

ソロプロジェクト『A-UN』第1弾となる本作は、異なる表情を持ちながらも呼応し合う2曲で構成され、互いを映し合うことで唯一の世界観を描き出している。

また、今回のリリースに合わせて、山内総一郎の新たなスタートを象徴する新しいロゴも公開された。さらに、12月1日には心斎橋Music Club JANUSにて＜山内総一郎「Pre-Dawn Live In Osaka supported by UPBEAT!」＞の開催が決定している。

＜山内総一郎バースデイライブ「OCTOBER SONGS」＞

日時：10月25日(土) 開場16:30 /開演 17:30

会場：東京・昭和女子大学人見記念講堂

「チケット最終先行受付」

【受付期間】9/25(木)18:00〜10/2(木)23:59

【受付URL】https://eplus.jp/souichiro-yamauchi/

【購入・枚数制限】お一人様4枚まで ＜山内総一郎「Pre-Dawn Live In Osaka supported by UPBEAT!」＞

日時：12月1日(月) 開場18:30 /開演 19:00

会場：大阪・Music Club JANUS

「FCチケット先行受付」

【受付期間】9/29(月)18:00〜10/5(日)23:59

【受付URL】https://wedelns-lodge.com/

【購入・枚数制限】お一人様2枚まで

