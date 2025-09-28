Da-iCE、アニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』OP主題歌を担当
Da-iCEが、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のオープニング主題歌を務めることが決定した。
『モンスターストライク デッドバースリローデッド』は、人気スマホゲーム『モンスターストライク』のTVアニメシリーズとなっており、10月21日(火) 23時より、TOKYO MXほか全国45局にて放送される。
オープニング主題歌の楽曲タイトルやリリース詳細は後日発表予定。
©MIXI
『モンスターストライク デッドバースリローデッド』
放送日：10月21日より毎週火曜23：00〜（TOKYO MX）ほか
放送局：TOKYO MXほか全国45局
キャスト：松岡禎丞、市ノ瀬加那、花澤香菜、水瀬いのり
オープニングアーティスト：Da-iCE
エンディングアーティスト：YZERR
作品公式サイト：https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/
公式X：https://x.com/monst_animation
公式YouTube：https://www.youtube.com/@monst_animation
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@monst_animation
公式mixi2：https://mixi.social/@monst_animation
【リリース情報】
2025年7月16日(水) Digital Single「ノンフィクションズ」
https://Da-iCE.lnk.to/nonfictions
2025年9月24日(水) Digital Single「Tasty Beating Sound」
https://Da-iCE.lnk.to/TastyBeatingSound
【ライブ情報】
＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278
2025年10月7日(火)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30
2025年10月8日(水)【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30
2025年10月29日(水)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30
2025年10月30日(木)【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30
2025年11月2日(日)【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00
2025年11月3日(月・祝)【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00
2025年11月11日(火)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30
2025年11月12日(水)【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30
関連リンク
◆Da-iCE オフィシャルサイト
◆Da-iCE オフィシャルX
◆Da-iCE オフィシャルInstagram
◆Da-iCE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Da-iCE オフィシャルTikTok