有吉待望の24時間マイクラ配信がついに実現！24時間で有吉ぃぃランドを大開拓。「有吉ぃぃeeeee！」史上はじめての挑戦！

10月５日（日）よる６時～翌日６日（月）よる６時まで

「有吉ぃぃeeeee !」公式YouTubeで24時間生配信！

テレ東にて毎週日曜よる10時に放送中！ “ゲーム大好きな仲良し4人組”有吉弘行、タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）がゲストを迎え楽しくゲームをする番組「有吉ぃぃeeeee！～そうだ！今からお前んチでゲームしない？～」が史上初の大挑戦！

番組の7周年突入を記念して、有吉がかねてより口にしていた“24時間マイクラ”配信がついに実現！マインクラフト（通称：マイクラ）は、番組で行った人生１ハマったゲームを決める「推しゲー番付2025」（2025年７月27日放送）でも１位を獲得した、いま最もアツいゲームの一つ。そんなマイクラで有吉ぃぃランドを大開拓します。メインパーソナリティは、番組でもお馴染みの井口浩之（ウエストランド）！有吉たち四天王と番組スタッフのラブコールに、ついに首を縦に振りました！井口はテレ東のスタジオに泊まり込んで、24時間マイクラをやり続けます。2日目には番組収録で四天王も加わり、巨大建造物の完成を目指します！！

さらに、番組ゆかりのあの人物が、マイクラ内で24時間マラソンに挑戦！？他にもゲストが続々登場予定です！

そして、番組公式YouTubeでは、この24時間マイクラ配信中に、悲願のチャンネル登録者数50万人を目指します！ある人物とのYouTubeコラボ配信も・・・！？

生配信に加え、後日「完全版」の放送も予定しています。みなさんぜひお楽しみに！

≪出演者コメント≫

番組収録中、井口浩之（ウエストランド）のメインパーソナリティ決定の瞬間です

トシ なんと有吉さん！ついに念願の24時間マイクラを行うことが決定しました！

有吉 ええ！？

一同 おおおー！すごーい！！

井口 本当に？

トシ 一応よる６時から翌日のよる６時まで24時間やる予定で、

現在24時間やってくれる参加者を集めております

井口はどうですか？もちろんね?

なんか毎回収録日のスケジュールあけてくれてるって聞いてますよ？

有吉 ありがとうね

井口 リアルにこの収録直前で、スタッフにもすっごいお願いされて…

有吉 やってくれよ～

井口 いやいや・・・でも、元々仮のスケジュール入ってたんですけどさっき見たら無くなってて、

空いてる感じになってたんですよ

有吉 よし！

タカ いいじゃん！

トシ じゃあちょっとね？

有吉 頼むよ！

井口 その～… 褒めてはくれます？

有吉 そりゃそうだろ～

トシ そりゃ24時間もやるんだから

井口 有吉さんが褒めてくれるならやりますよ

一同 お！！

井口 いや本当に、みなさんも褒めてくださいよ？

トシ 井口、参戦決定！！決定です！！！

有吉 ありがとう！お前はすごい！すごい人間だ！

タカ あ、褒めてくれましたよ！

田中 おお！

井口 今のそんなんじゃなくて・・・！ちゃんと労いとかほしいです！24時間ですもん・・・！

有吉 24時間でなにか出来上がったら感動すると思うよ

トシ そりゃ感動します！

井口 いやまあそうですけど・・・。

有吉 頼んだよ！！！



【タイトル】 「有吉ぃぃ eeeee！」24 時間マイクラ配信

【配信期間】 2025 年 10 月 5 日（日）よる６時～６日（月）よる６時

【媒体】 番組公式 YouTube：

【メインパーソナリティ】 井口浩之（ウエストランド）



≪番組概要≫

【タイトル】 「有吉ぃぃ eeeee！～そうだ！今からお前んチでゲームしない？～」

【放送日時】 毎週日曜よる 10 時～10 時 48 分

※10 月 5 日（日）は、よる 11 時～11 時 48 分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信は TVer で。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr3m8uoz0d

▶テレ東 HP（ネットもテレ東）：https://video.tv-tokyo.co.jp/ariyoshieeeee/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 MC：有吉弘行

出演：タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ariyoshieeeee/

【公式 X】 @ariyoshieeeee https://x.com/ariyoshieeeee

【公式 Instagram】 ariyoshieeeee_tx https://www.instagram.com/ariyoshieeeee_tx/