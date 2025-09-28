有吉待望の24時間マイクラ配信がついに実現！24時間で有吉ぃぃランドを大開拓。「有吉ぃぃeeeee！」史上はじめての挑戦！
10月５日（日）よる６時～翌日６日（月）よる６時まで
「有吉ぃぃeeeee !」公式YouTubeで24時間生配信！
テレ東にて毎週日曜よる10時に放送中！ “ゲーム大好きな仲良し4人組”有吉弘行、タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）がゲストを迎え楽しくゲームをする番組「有吉ぃぃeeeee！～そうだ！今からお前んチでゲームしない？～」が史上初の大挑戦！
番組の7周年突入を記念して、有吉がかねてより口にしていた“24時間マイクラ”配信がついに実現！マインクラフト（通称：マイクラ）は、番組で行った人生１ハマったゲームを決める「推しゲー番付2025」（2025年７月27日放送）でも１位を獲得した、いま最もアツいゲームの一つ。そんなマイクラで有吉ぃぃランドを大開拓します。メインパーソナリティは、番組でもお馴染みの井口浩之（ウエストランド）！有吉たち四天王と番組スタッフのラブコールに、ついに首を縦に振りました！井口はテレ東のスタジオに泊まり込んで、24時間マイクラをやり続けます。2日目には番組収録で四天王も加わり、巨大建造物の完成を目指します！！
さらに、番組ゆかりのあの人物が、マイクラ内で24時間マラソンに挑戦！？他にもゲストが続々登場予定です！
そして、番組公式YouTubeでは、この24時間マイクラ配信中に、悲願のチャンネル登録者数50万人を目指します！ある人物とのYouTubeコラボ配信も・・・！？
生配信に加え、後日「完全版」の放送も予定しています。みなさんぜひお楽しみに！
≪出演者コメント≫
番組収録中、井口浩之（ウエストランド）のメインパーソナリティ決定の瞬間です
トシ なんと有吉さん！ついに念願の24時間マイクラを行うことが決定しました！
有吉 ええ！？
一同 おおおー！すごーい！！
井口 本当に？
トシ 一応よる６時から翌日のよる６時まで24時間やる予定で、
現在24時間やってくれる参加者を集めております
井口はどうですか？もちろんね?
なんか毎回収録日のスケジュールあけてくれてるって聞いてますよ？
有吉 ありがとうね
井口 リアルにこの収録直前で、スタッフにもすっごいお願いされて…
有吉 やってくれよ～
井口 いやいや・・・でも、元々仮のスケジュール入ってたんですけどさっき見たら無くなってて、
空いてる感じになってたんですよ
有吉 よし！
タカ いいじゃん！
トシ じゃあちょっとね？
有吉 頼むよ！
井口 その～… 褒めてはくれます？
有吉 そりゃそうだろ～
トシ そりゃ24時間もやるんだから
井口 有吉さんが褒めてくれるならやりますよ
一同 お！！
井口 いや本当に、みなさんも褒めてくださいよ？
トシ 井口、参戦決定！！決定です！！！
有吉 ありがとう！お前はすごい！すごい人間だ！
タカ あ、褒めてくれましたよ！
田中 おお！
井口 今のそんなんじゃなくて・・・！ちゃんと労いとかほしいです！24時間ですもん・・・！
有吉 24時間でなにか出来上がったら感動すると思うよ
トシ そりゃ感動します！
井口 いやまあそうですけど・・・。
有吉 頼んだよ！！！
≪配信≫
【タイトル】 「有吉ぃぃ eeeee！」24 時間マイクラ配信
【配信期間】 2025 年 10 月 5 日（日）よる６時～６日（月）よる６時
【媒体】 番組公式 YouTube：https://www.youtube.com/@ariyoshieeeee
【メインパーソナリティ】 井口浩之（ウエストランド）
≪番組概要≫
【タイトル】 「有吉ぃぃ eeeee！～そうだ！今からお前んチでゲームしない？～」
【放送日時】 毎週日曜よる 10 時～10 時 48 分
※10 月 5 日（日）は、よる 11 時～11 時 48 分
【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信は TVer で。
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/series/sr3m8uoz0d
▶テレ東 HP（ネットもテレ東）：https://video.tv-tokyo.co.jp/ariyoshieeeee/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
【出演者】 MC：有吉弘行
出演：タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）
【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ariyoshieeeee/
【公式 X】 @ariyoshieeeee https://x.com/ariyoshieeeee
【公式 Instagram】 ariyoshieeeee_tx https://www.instagram.com/ariyoshieeeee_tx/