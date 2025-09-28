「細部までツボ」「お値段以上すぎる」【しまむら】マニア絶賛♡「厚底ファーサンダル」

手っ取り早くコーデを秋ムードへとシフトさせるには、ぬくもりを感じさせる素材のアイテムを取り入れるのがおすすめ。一点投入で秋らしさを香らせてくれるフェイクファー素材の厚底サンダルが、今【しまむら】に登場しているんです。細部までデザインと履き心地へのこだわりがちりばめられたサンダルは、実際にGETしたしまむらマニアのおしゃれさんたちも絶賛しているもよう。見つけられたら早めの確保を！

ソールまでフェイクファーに包まれた厚底サンダル

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

しまラーの@my_favorite_miさんが「厚底部分までファーなのツボすぎる」「コスパ最強」と絶賛しているのが、こちらの厚底サンダル。毛足が長めのフェイクファーをソール部分にまで使用し、ボリューミーなフォルムが存在感バツグンな一足です。秋冬ならではの素材が、一点投入で足元からコーデの季節感を秋へと進めてくれるはず。

かかとのゴムベルトで素足をやさしくホールド

オフショルダーの長袖トップスとジーンズのタイトなワンツーに、足元で重厚感をプラス。フレアジーンズで強調した脚線美を厚底のソールが引き立て、さらなるスタイルアップを狙えそうです。太めのアッパーとかかとのゴムベルトによって、足をやさしくホールドしやすいのも嬉しいポイント。気楽な履き心地に期待できます。

ぬいぐるみのようなブラウンが可愛らしさを演出

ラテカラーのようなブラウンをGETした@__saxxyaxxさんも「お値段以上すぎます」と、そのクオリティに驚きのコメント。まるでぬいぐるみのようなモコモコとしたフォルムが、モードなモノトーンコーデに可愛らしさを演出してくれます。ソールは約5cmとしっかり厚みがありつつフラットなため、歩いたときの安定感を求める人にもGOOD。

エッジィなアイテムにも埋もれない大胆なフォルム

モコモコとしたフリンジベスト × ファーサンダルという、素材で秋らしさを表現したお手本コーデ。大胆な厚底は裾の折り返しデザインがひと癖あるジーンズに合わせても埋もれず、重心バランスを整えてくれます。暑さを感じられる日には素足で履いて、もう少し秋が深まったらソックスコーデを楽しむのも素敵！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@my_favorite_mi様、@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ