¡Ú¿åÂô¶¥ÇÏ¡¡¥ª¡¼¥¿¥à¥Æ¥£¥¢¥é¡Û¥ß¥Ê¥È¥ß¥Ê¥¤¥È2´§Ã£À®¡¡¼¡Áö¤Ï10·î¥È¥Ñ¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤òÍ½Äê
¡¡´ä¼ê3ºÐÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÀï¡ÖÂè6²ó¥ª¡¼¥¿¥à¥Æ¥£¥¢¥é¡×¤Ï28Æü¤Ë¿åÂô¶¥ÇÏ¤Î12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥Ê¥È¥ß¥Ê¥¤¥È¡Ê°ËÆ£Ç¦¡¢Éã¥¨¥Ý¥«¥É¡¼¥í¡Ë¤¬2ÈÖ¼ê¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Þ¤ËÂ³¤¯ÌÆÇÏ2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¹â¶¶ÍªÎ¤¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¥ê¥º¥à½Å»ë¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¡£¥²¡¼¥È¤Î½ÐÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï2¡¢3ÈÖ¼ê¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥Ý¥ó¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¼þÌÜ¤Î¸þÀµÌÌ¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÇÏ¤Ï¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ÷Î¥¤òÊÝ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤Ç³°¤«¤éÇÏ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¿¤Ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ÉÍý¤¹¤ë°ËÆ£ÏÂÇ¦»Õ¡Ê46¡Ë¤Ï¡ÖÁ°Áö¸å¤ÎÄ´¶µ¼«ÂÎ¤â½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢Á°Áö¤Ç¶¯¤¤ÇÏ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬º£²ó¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ãæ¤Î¼ê±þ¤¨¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»Å³Ý¤±¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸å¤í¤âÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê½Õ¤«¤é¤À¤¤¤ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÇÏ¤â¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëè²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Àï¤Ï¥È¥Ñ¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡Ê10·î19Æü¡¢À¹²¬¡Ë¤òÍ½Äê¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤É¤â¥í¥¸¡¼¥¿µÇ°¡Ê11·î19Æü¡¢Àîºê¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£