¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¡¡µåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¥¿¥¤¥È¥ë³ÎÄê
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç£´¡½£´¤Î£¸²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡££±²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ÆµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ëº£µ¨£´£µ¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÀª¤ÏÄ¹²¬¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤«¤éµ¾ÂÇ¤È¿½¹ð·É±ó¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£µ£·¥¥íÄ¾µå¤Ê¤É¥¥ì¤Î¤¢¤ëÂ®µå¤Ç¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¡Êº£Æü¤Ï¡Ë¿ÀµÜºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¥à¥Í¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÊóÆ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤ÎÌë¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¤É¤¦¹¶¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤¬Í¥Àè¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆüº£µ¨£´£µ¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¤¿ÂçÀª¤Ï¡¢»³¸ýÅ´Ìé¡Ê¸½Æó·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬£²£°£±£²Ç¯¤ËÃ£¤·¤¿£´£´¥Û¡¼¥ë¥É¿ô¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¡ÖÌî¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥Û¡¼¥ë¥É¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µåÃÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Î¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡Ö£µ£³¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¡£Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÂçÀª¤ØÄ¾¡¹¤Ë²Ý¤·¤¿à¥ß¥Ã¥·¥ç¥óá¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¼è¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À£²»î¹ç»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£µ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â±¦ÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£