¡Úµð¿Í¡ÛÌµÇ°¤Î£³°Ì³ÎÄê¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö£Ã£Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÄÃæ¾Âç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡Ä
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¡¢£´¡½£´¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤¬¹Åç¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»¤òÁ°¤Ëµð¿Í¤Î£³°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï»³ÅÄ¤Ë±¦µ¾Èô¡¢Â³¤¯Â¼¾å¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤Ë¤ÏÀô¸ý¤ÎÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤òºÆ¤Ó¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÃæÂ¼Íª¤Ë¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£²£Àî¤Ï£µ²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ÀÐÄÍ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ£´²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃæ»³¤¬£¶²ó¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢£¸²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À¤¢¤È£²»î¹ç¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ£Ã£Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê£²»î¹ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤ë»³ºê¤äÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¾¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö³Æ¼«¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä»Ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±Æü¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£³°Ì³ÎÄê¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦£±²ó¹Í¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡£³°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£