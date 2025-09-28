女芸人が泣きすぎて炎上！？丹生明里と「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」をプレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
9月28日（日）は、ゲストに石田ニコル、丹生明里、オダウエダを迎えて、「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】女芸人が泣きすぎて炎上!?丹生明里と「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」をプレイ！
港区新橋からスタート！ ゲストの石田ニコル、丹生明里、オダウエダと、おいしい四川料理のお店を目指します。「めちゃくちゃ久々ですね〜」と話すのは、オダウエダの植田。なんと、3、4年ぶりの出演です！
一方、相方の小田は、去年放送したホラーゲームの回に出演し、泣きすぎてSNSがプチ炎上したそう。「痛い目にあいました〜（笑）」と小田。
みんなで「四川料理 川府」新橋店へ。本場中国で腕を磨いた熟練の料理人が作る四川料理を気軽に楽しめます。有吉、タカトシ、石田、オダウエダは、ランチで1番人気の「石鍋麻婆豆腐」をオーダー！
280℃に熱した石鍋！ 超熱々の麻婆豆腐が登場すると、「グツグツがすごい！」と興奮する丹生。山椒のしびれをたっぷり効かせた本場四川の味を堪能します。
“ミスター辛いの得意です！”こと有吉は、「あっ、でもうまい！ 辛いね！！」とこの表情。
植田は、「めっちゃ辛いです〜！」と汗だくに（笑）。
田中と丹生は、三色の小籠包と焼売がセットになった人気メニューをオーダー。小籠包は、白が豚肉、緑が鶏肉、黄色が豚肉＆フカヒレと、三種類の味が楽しめます。丹生は豪快に、小籠包を一口で！
そして今回特別にオーダーしたのは、店内の本格釡で焼き上げた「自家製窯焼き北京ダック」！ アヒルを1羽丸ごと、じっくりと窯焼きで調理。小麦粉でできたモチモチの薄い皮に包んでいただきます。
北京ダックを食べながら、植田が「人生の推しゲーBEST3」を発表することに。果たして、堂々1位に輝いたのは？ ぜひTVerで確認してください！
今回は、劇場版が記録的ヒットを飛ばしている「鬼滅の刃」の対戦アクションゲーム「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」をプレイ。発売されたばかりの話題作です。
炭治郎や禰豆子など、おなじみの人気キャラクターを自由に操り、ド派手な技で、爽快感満点の戦いが楽しめます。
有吉率いる四天王軍（有吉、タカ＆トシ、田中）と、紅一点軍（石田、丹生、オダウエダ）が全面対決！
実は決戦に備えて、事前に修業を重ねてきた紅一点軍。「絶対に倒す！」と気合十分！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
【「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？〜」が史上初の大挑戦！】
番組の7周年突入を記念して、有吉がかねてより口にしていた“24時間マイクラ”配信がついに実現！
マインクラフト（通称：マイクラ）は、番組で行った人生1ハマったゲームを決める「推しゲー番付2025」（2025年7月27日放送）でも1位を獲得した、いま最もアツいゲームの一つ。そんなマイクラで「有吉ぃぃランド」を大開拓します。
メインパーソナリティは、番組でもお馴染みの井口浩之（ウエストランド）！有吉たち四天王と番組スタッフのラブコールに、ついに首を縦に振りました！井口はテレ東のスタジオに泊まり込んで、24時間マイクラをやり続けます。
2日目には番組収録で四天王も加わり、巨大建造物の完成を目指します！！
さらに、番組ゆかりのあの人物が、マイクラ内で24時間マラソンに挑戦！？
他にもゲストが続々登場予定です！
そして、番組公式YouTubeでは、この24時間マイクラ配信中に、悲願のチャンネル登録者数50万人を目指します！ ある人物とのYouTubeコラボ配信も・・・！？
生配信に加え、後日「完全版」の放送も予定しています。どうぞお楽しみに！
