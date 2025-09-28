◇セ・リーグ 巨人4―4ヤクルト（2025年9月28日 神宮）

巨人は延長12回の末、最下位のヤクルトと4―4でドロー決着。対戦成績16勝8敗1分けで今季のヤクルト戦を終えた。

残り2戦で68勝69敗4分けの借金1。勝率5割確保には望みをつないだが、延長11回攻撃中にDeNAが勝ったため、2位再浮上の可能性が消えて4年ぶりの3位が確定している。

DeNAと対戦するクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージは2位が確定したDeNAの本拠・横浜で10月11日から3試合制で行われる。

昨季は4年ぶりのセ・リーグ優勝を果たした巨人だが、今季は3位。2年ぶりの優勝となった阪神には大差をつけられ、対戦成績も8勝17敗と大きく負け越した。

なお、1950年に2リーグ制となって以降、阪神が優勝した年に巨人2位というケースは一度もなく、1位阪神＆2位巨人という並びは1937年秋、1938年春、1944年と過去3度だけ。今から81年前が最後となっている。

2リーグ制後、阪神が優勝したのは7度。その年の巨人順位は以下の通り。

1962年 阪神1位 巨人4位

1964年 阪神1位 巨人3位

1985年 阪神1位 巨人3位

2003年 阪神1位 巨人3位

2005年 阪神1位 巨人5位

2023年 阪神1位 巨人4位

2025年 阪神1位 巨人3位