競馬・第５９回スプリンターズＳ（ＧＩ）（２８日・中山）――２番手を追走した１１番人気のウインカーネリアンがゴール前でジューンブレアを競り落とし、ＧＩ初勝利を挙げた。

騎乗した１８年目の三浦皇成は中央のＧＩ初制覇を果たし、鹿戸雄一調教師（美浦）もこのレース初優勝。ジューンブレアに続いて３着にはナムラクレアが入り、３連単の払戻金は約１３０万円の波乱決着となった。

史上最も遅い１２７回目の挑戦で中央ＧＩ初勝利を挙げた。悲願をかなえ、「いやぁ、長かったな」。１８歳でデビューし、武豊の持つ新人最多勝利記録を塗り替えた三浦も３５歳。素直な心境を吐露した声は震えていた。

ウインカーネリアンを大外の１６番枠から２番手へ導き、逃げるジューンブレアとのたたき合いを制した。「苦楽を共にしてきた相棒を勝たせられた」。海外のＧＩにも一緒に挑戦してきた所属厩舎（きゅうしゃ）の８歳馬とタイトルを獲得し、馬上でガッツポーズを繰り返した。

期待されながらＧＩを勝てず、２０１６年には落馬で骨盤が割れる大けがも経験。「この世界に僕はもう必要ないんじゃないか」と落ち込む時期もあったが、「諦めたら終わり」と苦しいリハビリを経て約１年後に復帰した。

レース後、中山競馬場に「三浦コール」がわき起こった。「騎手をやっていて一番幸せな時間だった」。目の前には夢見ていた景色が広がっていた。（井上敬雄）