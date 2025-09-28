【MLB】マリナーズ3ー5ドジャース（9月27日・日本時間28日／シアトル）

【映像】大谷、ベンチで見せた“話題の表情”

9月27日（日本時間9月28日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平がベンチで見せた“珍しい姿”が話題となっている。

2-3、ドジャース1点のビハインドで迎えた6回裏。この回先頭の7番ルーカス・レイリーがセンターフライに倒れると、そのタイミングで、現地中継の映像では、ベンチにいる大谷の姿を映し出すことに。その映像で大谷は、パーカーのフードを頭から被り、どこか浮かない表情、ヒマワリの種を食べる姿を披露。スタメン出場を外れること自体が久々とあって、なんとも珍しい光景となった。日頃はあまり見かけることのないこうした大谷の姿にファンからは「出て欲しかったな」「休養は必要」「ホームラン王狙って欲しい」「5打席あったら2HRありえたな」「ウズウズしてるな」「フードかわいいw」「いよいよヒリヒリする時期か」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日はスタメンから外れ、残すところ今季のレギュラーシーズンは明日のマリナーズ戦で最後。目下、本塁打数では1位のカイル・シュワーバー（フィラデルフィア・フィリーズ）が56本、大谷が2本差の54本と 連発になれば並ぶことになるが、ファンにとってはやきもきさせられそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）