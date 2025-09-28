ゴスペラーズ、全51公演におよぶ全国ライブツアー、沖縄にて大団円
2024年12月21日にメジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズが、2025年4月より総動員数約9万人超え、全51公演におよぶ全国ライブツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2025 ”G30”」の千穐楽公演を9月27日（土）に沖縄コンベンションセンター劇場棟で開催。大盛況のうちに幕を閉じた沖縄公演のオフィシャルレポートを掲載する。
2024年12月21日にメジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズが、2025年4月より総動員数約9万人超え、全51公演にもおよぶ全国ライブツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2025 ”G30”」の千穐楽公演を9月27日（土）に沖縄コンベンションセンター劇場棟で開催した。
午後5時、ライブの始まりを合図するかのようにクラシック音楽が止まるとリズムトラックがスタートし、それに合わせバンドメンバーがクラップをしながら登場した。そしてゴスペラーズバンドの演奏が会場に響き渡る中、ステージに5本のライトが照らされたと同時に、グレーやシルバーの色味を基調とした煌びやかなスーツを身にまとったゴスペラーズ（北山陽一、黒沢 薫、酒井雄二、村上てつや、安岡 優）の姿が。会場中に歓声があがり、「ようこそ、ゴスペラーズ坂ツアー2025 ”G30”へ！」という挨拶から村上の「Clap your hands to the music! 沖縄ファイナル、Lets go!!」の言葉とともに、2004年発表楽曲「You are my girl」のアンサーソングとして2024年リリースEP『Pearl』に収録された「Dear my girl」を皮切りにライブの幕があがった。過去に安岡が「毎朝目覚めたら、今でも君にラブレターを書いているよ」というメッセージを込めたと言及している当楽曲歌唱中には、5人全員がステージ前方へ歩み寄り、観客の目の前で膝をつき”Dear my girl”と甘いトーンで語りかけ、ライブ冒頭から会場を甘い雰囲気で包みこんだ。爽快感あふれるナンバーの「Fly me to the disco ball」、”チケット握りしめて”などの歌詞が散りばめられ、ライブ前の高揚した気持ちを表現した 「F.R.I.」を立て続けに披露し、会場の熱気もさらに上昇した。
村上が「今日のツアーファイナル、皆さんとともに最高に盛り上がる、最高の夜にしたいと思います！」、黒沢が「我々が今まで歩いてきた道のりを、30年分の軌跡をたっぷりとお届けいたします」と口にした後、シングル楽曲としてリリースされた数々の名曲の中でも、10周年シングルとしてリリースされた黒沢のハイトーンボイスが際立つ「ミモザ」、15周年シングルで切ない恋心を表現した「ラヴ・ノーツ」を披露。その後、シングル楽曲と双璧をなす名曲ぞろいのカップリング楽曲が披露され、その中でも沖縄公演では「Golden Age 〜黄金世代〜」、「AIR MAIL」、そして、メジャーデビュー30周年を記念し、ゴスペラーズの盟友でもある俳優・堺雅人主演のミュージックビデオでも話題を生んだ至極の名曲「東京スヰート」では、切なさをも感じさせる5人の歌声に会場は大きな感動で包まれた。
北山の「ここからはみなさんとともに、懐かしいあのころへとLets go back！ 一緒にはじけてまいりましょう、20世紀のゴスペラーズ!!」という合図で、5人の軽やかなダンスからも目が離せない「Tonight」から”20世紀のゴスペラーズメドレー”がスタート。安岡がセンター、その他の4人がバックダンサーに徹し、あざとかわいいパフォーマンスでも観客を魅了する「それでも恋はやってくる」、酒井ののびやかな声が響き渡る「t.4.2.」、5人が縦に1列となりダンスをしながら歌うシーンも印象的な「BOO〜お腹が空くほど笑ってみたい〜」、北山が落ち込んでいるところに4人がなぐさめる茶目っ気たっぷりなお芝居も見逃せない「まちがいさがし」と続き、ムーディーなライティングの中で「Slow Luv」を歌い上げ、緩急ある大人の無邪気さと色気を魅せつけた。
