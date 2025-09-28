【ベルギーリーグ】シント＝トロイデン 1−2 へンク（日本時間9月28日／大王わさびスタイエンスタジアム）

【映像】伊東純也の鮮やかな直接FK弾

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、直接FKを叩き込んだ。ベルギーリーグで2試合連発となるゴールにファンたちが歓喜している。

ヘンクは日本時間9月28日、ベルギーリーグ第9節でシント＝トロイデンとのリンブルフ・ダービーを迎えた。右ウイングで先発した伊東は、1点を追いかけていた57分に同点ゴールを叩き込む。

ボックスすぐ外の左でヘンクのDFザカリア・エルウアディが、DFレイン・ファン・ヘルデンに足を踏まれて倒れ込む。このプレーでファン・ヘルデンにはレッドカードが出され、ヘンクにはFKが与えられた。

ボールをセットした伊東は、短い助走からコンパクトに右足を振り抜く。するとインスイングのボールが、ゴール前の混戦をすり抜けていく。最後はGK小久保玲央ブライアンの股を抜いてネットを揺らした。

前節のユニオン・サン・ジロワーズ戦に続いて2戦連発となった伊東のゴールに、SNSのファンたちも大興奮。「うますぎる！」「伊東の素晴らしいFK炸裂」「国防を破る伊東のFK弾」「伊東純也！直接ゴール決まったー！！！」「めちゃくちゃいい弾道だったな！」「よし誰も触ってないな！」「純也くんのゴール嬉しすぎる」など称賛のコメントを送った。

なお伊東は88分までプレー。その交代直後、両チームのサポーターたちが爆竹や発煙筒などを用いた暴動を起こし、試合は中断となった。約17分後に再開されると、アディショナルタイムにヘンクのFWオ・ヒョンギュが勝ち越しゴール。ヘンクは2−1でダービーを制した。

