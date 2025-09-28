元NHKのジャーナリスト・岩田明子氏が28日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後8・54）に出演。自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補した小泉進次郎農相（44）の陣営の牧島かれん元デジタル相が、小泉氏の会見動画に好意的なコメントを投稿するよう要請した“ステルスマーケティング”が発覚した問題についてコメントした。

小泉氏は自身の関与を否定したうえで「参考例の中に一部行き過ぎた表現があり、申し訳ない。責任は私にある」と謝罪しているが、総裁選に影響はあるのか。

全国の党員・党友による投票は既に始まっているが、岩田氏は「何か変えてくれそうだとかクリーンだとかそういうイメージが強かっただけに、特に党員票への影響は、これから書く人もまだ半分ぐらいいると思うので避けがたいものはあるのかなと思う」と推測。

一方で国会議員票はどうか。岩田氏は「今回、討論会で他の候補は問題視しないという態度を示していたし…やっぱり議員票は進次郎さんが頭一つ抜けているところもあるので、党員票に比べるとあまり影響が出にくいのが議員票だと思う」と説明しつつも、「党員票の出方を見て、議員票が矛盾した行動になるとこれまた自民党に対するイメージが…ということになると、変動もあり得るかなと思います」と自身の見解を示した。

小泉陣営のステマ指示問題について、27日にYouTubeで生配信された「ひろゆきと語る夜 ＃変われ自民党 日本の未来を語れ！自民党総裁選」では他候補から追及の声は上がらず。高市早苗前経済安全保障担当相も「憎み合ってどうするという…」と笑顔でひろゆき氏の質問をかわしていた。