57分にゴールを決めた伊東。（C）Getty Images

写真拡大

　現地９月28日に開催されたベルギーリーグの第９節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）と伊東純也を擁するヘンクが前者のホームで対戦した。

　STVVは小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介の６人がスタメン、松澤海斗がベンチスタート。一方のヘンクは伊東が右サイドハーフで先発したなか、開始早々にいきなり試合が動く。

　STVVは４分に左サイドでFKを獲得。伊藤が蹴ったボールがゴール前にいた相手に当たってゴールに吸い込まれて先制点を奪った。

　さらに23分には後藤が左足でネットを揺らしたが、直前で味方がファウルを取られてノーゴールとなる。

　一方のヘンクは思うようにチャンスを作れず。このままSTVVの１点リードで前半を終える。
 
　後半に入って54分、STVVはシサコが自陣ボックス手前の右でファウルを犯し、レッドカードを受けて退場となる。

　するとヘンクは、これで得たFKで伊東が右足を一閃。鋭いボールはGK小久保玲央ブライアンの前をすり抜けてゴールに突き刺さった。伊東のリーグ戦２戦連発で、ヘンクが試合を振り出しに戻す。

　１−１でゲームが推移するなか、87分にはピッチ内にファンから発煙筒が投げ込まれて試合は一時中断。その後、試合が再開すると、ヘンクは94＋５分、途中出場のオ・ヒョンギュこぼれ球を押し込んで逆転弾を奪った。このまま韓国代表FWのゴールを守り切ったヘンクが２−１で劇的な逆転勝利を飾った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】伊東純也が直接FKを決めてリーグ戦２戦連発！

 