¡Ú½©¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¡¡²£¹Ë½é£ÖÆ¨¤·¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡Ä14ÆüÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ËÎ©Ï²¿ÆÊý¡Öº£¾ì½ê¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤È¤Î·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢£´¾ì½ê¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î½é£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬£±ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬£²ÇÔ¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜ³ä¤Ç¤Ï°ìÊýÅª¤ËÂç¤ÎÎ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÀï¤Ç´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¤Æ»òÇÕ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤«¤é£±£±Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£²ÆüÌÜ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£²Ï¢ÇÔ¡££±£´ÆüÌÜ¤Î´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¤ÇÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤«¤é¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼¹Ç°¤ÇÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤Î¼èÁÈÁ°¤Ë¡¢»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤Ï¡Ö¹ø¤ÎÄ´»Ò¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì½ê¤Þ¤¿¶¯¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¾ì½êÁ°¤«¤é¡Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ä¤é¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¥±¥¬ÌÀ¤±¤Ç¡¢º£¾ì½ê¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿Íè¾ì½ê¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤ÏÀË¤·¤¯¤â»òÇÕ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£¹Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£