【ワークマン】がかなり頼りになる！ 大人の着回しコーデに♡「980円トップス」

デイリーコーデで使いやすい着まわしの利くトップスがプチプラなら、まとめ買いしたくなりそう。今回編集部が見つけた【ワークマン】のトップスは、やや透け感があり上品で、大人の秋コーデにぴったり。パンツにもスカートにも合わせやすいシンプルデザインで、デイリーに重宝しそうです。プチプラながらもワークマンらしい機能性にも注目。

使い勝手がよく高機能な優秀トップス

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シースルートップス」\980（税込）

無地のシンプルデザインで、大人世代のワードローブに取り入れやすいトップス。ほどよい透け感で軽やかに着こなしやすく、秋コーデで活躍しそう。裾や袖には切り替えがあり、さりげなくすっきり見せる効果にも期待。シワになりにくいイージーケア、吸水速乾性にも優れた素材で、気兼ねなくヘビロテできそう。ベージュ・ライトピンク・ブラウン・ブラックの全4色展開。

シアートップスで作る大人のきれカジコーデ

こちらはブラックを着用したコーデ。ゆったりとしたシルエットは大人の余裕ある雰囲気を演出。きれいめボトムスや小物を合わせれば、ちょっとしたお出かけにもおすすめのきれいめカジュアルコーデに。長すぎない丈感で、アウトスタイルでもバランスよくコーデが決まりそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M