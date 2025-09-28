◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４―４巨人（２８日・神宮）＝延長１２回引き分け＝

ヤクルト・村上宗隆内野手が神宮ラストゲームを自らのバットで彩った。初回に山田の右犠飛で１点を先制し、なおも１死二塁の好機で横川のツーシームを右前に運ぶ適時打を放ち、満員となった本拠地を沸かせた。

延長１２回引き分けとなった試合後には万雷の拍手に包み込まれ「大好きな場所ですし、この声援がいつも背中を押してくれていた」とファンに感謝を伝えた。

今オフにポスティングシステムによるメジャー移籍を目指す主砲は「来年（所属先が）どうなるかわからないですけど、（声援を）聞けなくなると思うとすごく寂しいですけど、テレビ越しでまた応援してもらえれば」と呼びかけた。

試合後のセレモニーでは高津監督に「ムネ（村上）、おめえ、アメリカ行くのか？」と聞かれ、うなずく場面もあった。指揮官からは続けて「どうなるか分からないですけれども、あなたは常にスワローズの代表です。来年どこでどんなプレーをしても、スワローズのファンがみんな温かく応援してくれる一年にしてください」とエールを送られ、力強く「頑張ります」と応じた。