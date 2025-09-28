２６日のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ」には、いとうあさこがゲスト出演した。

笑福亭鶴瓶らがゆかりの人物を取材し、ゲストの素顔を深掘りする人気番組。この日は旅番組で共演する、かたせ梨乃を取材し、いとうのエピソードが語られた。

いとうは、かたせとの関係について「小中高の先輩なんです」と説明。テロップで出身が雙葉学園だと明かされ「女子御三家の１つと称される伝統と格式ある名門校」と提示された。

いとうは兄と妹がいる３人きょうだいの真ん中。鶴瓶が「兄は東大やんな。お父さんも東大やねん」と語ると、スタジオには「えぇ〜？」と驚きの声が響いた。

いとうは「しかも、１９で家出したので。『自由っていったいなんだい？』って言うんですよ、尾崎が」と尾崎豊をきっかけに家出した過去を告白。

ネットも騒然となり、Ｘでは「雙葉出身はびっくりだわ」「いとうあさこ雙葉出身だからガチお嬢よね」「雙葉なのか…」「いとうあさこが雙葉出身な上に親がとんでもねえ業界人って知って驚いた」「いとうあさこさんの穏やかさや包容力はお嬢様育ちの環境で作られたものだと思う。本当にお上品」などの声が並んだ。