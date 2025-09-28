こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

枕は毎日使うものだからこそ、自分にフィットしたものを選びたいものです。

でも、何を選ぶか迷ってしまう……というあなた。今回は、“あらゆる寝方にフィットする！”と話題の枕「睡速1.0」をご紹介します。

どんな寝姿勢にもフィットする秘密は“X型”デザイン

「睡速1.0」の一番の特長は独自のX型デザイン。仰向けでも横向きでも、うつ伏せでも、どんな寝方にも自然にフィットする形になっています。

まずは、寝姿勢のなかでも大多数の仰向け。「睡速1.0」に頭をのせると、自然にスーッと包み込まれるような感覚で、心地よい寝姿勢が得られます。

頭だけでなく首までしっかり支えられるため、肩周りが楽。安定した姿勢で肩が自然に開くことで、寝てる間の呼吸もスムーズになります。

また、枕難民の方に多いといわれる横向き寝。「睡速1.0」は、横向き寝でももちろんフィット。肩が窮屈にならないことで呼吸がしやすくなり、寝心地が良くなります。

意外と多いと言われるうつ伏せ寝も「睡速1.0」なら快適です。抱きかかえるように使ってみると、自然に寝やすい姿勢を保つことができます。枕を抱えた状態でも胸が開き、呼吸がラクに。さらに、スムーズな呼吸で鼻の通りも良くなり、しっかり酸素を取り込みやすくなります。

さらに「睡速1.0」は、寝返りのしやすさも魅力のひとつ。寝返りは実は結構体に負担がかかる動きで、夜中に目が覚める原因にもなります。

首から肩に沿ったカーブ設計がスムーズな寝返りをサポートし、質のいい眠りを持続させるための手助けをしてくれます。

モチモチで気持ちいい。硬さと高さも理想を追求

さまざまな寝姿勢に対応するのはもちろん、「睡速1.0」はとにかく触り心地が気持ちいいんです。

もっちりとした触り心地と、首をしっかり支える安定感の秘密は、特許取得の「FLEFIMA技術」にあります。自分の頭を枕に無理に合わせるのではなく、枕が自然に寝る人の頭の形にフィットしてくれるのです。

さらに、中材には4種類の素材をブレンドし、首元には超反発のラテックスゴムを採用。やわらかさと反発力のバランスが絶妙です。

睡眠中の不快感の多くは、枕の高さや硬さが合っていないことに原因があります。やわらかすぎる枕は首が十分に支えられず、長時間の睡眠で肩や首が疲れやすくなります。一方、硬すぎる枕は安定感に欠け、低すぎる枕では顎が下がって呼吸がしづらくなってしまいます。

「睡速1.0」は繰り返しのテストを経て、ちょうど良い硬さと高さを実現。沈み込みすぎないから首や肩への負担を和らげてくれます。

まるっと洗えるからいつでも清潔をキープ

枕は肌に直接触れるものだから清潔に保てるかどうかも大切。「睡速1.0」は、本体ごと洗濯機で丸洗いできる仕様なのでいつでも清潔をキープできます。

専用のカバーは伸縮性と肌触りに優れたレーヨン素材で、触れるたびに気持ちよさを実感できるのも心地いい。

製造は国内工場で行われ、大手販売店の品質基準もクリア。累計120万個以上の販売実績を持つ技術チームにより製造されています。

睡眠の質を上げたい、枕選びに迷っている──そんな人にこそ試してほしい「睡速1.0」。一晩寝てみるだけで、朝の目覚めが変わるかも。

販売サイトでのお得な予約販売が終了間近になっています。いい眠りを追求したいあなた。以下のリンク先へ急ぎましょう！

Image: 株式会社デジタローグ

Source:CoSTORY